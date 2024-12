« Bonnes Pratique Pour Un Service d’Excellence ». Au Centre des travaux d’un Masterclass Organisé par le CRT Fès-Meknes

Mohammed Drihem



Dans le cadre de la Caravane régionale pour Connecter les Talents et Connecter les Territoires et pour présenter également l’offre de la CNT Academy qui est une plateforme collaborative et innovante, conçue pour être un véritable accélérateur de performance et de carrière ; le Conseil Régional du Tourisme de Fès Meknès en collaboration avec La Confédération Nationale du Tourisme – CNT ont organisé Mardi dernier (17 Décembre 2024) un Masterclass intitulée :

Pour une Première dans la vie du nouveau CRT de la Région Fès-Meknès sous la houlette de son président Ahmed Sentissi ; ce Masterclass a enregistré la participation d’une Quarantaine de professionnels du secteur touristique toute profession confondue représentant les Province de Fès, Meknès, Ifrane ; Séfrou et Boulemane entre autres provinces de la Région. Une occasion unique d’améliorer les compétences et de partager les expériences.

Pour Ahmed Sentissi, ce masterclass répond à un grand besoin en termes de formation, c’est quelque chose qui manque au niveau national et particulièrement aussi au sein de notre région et c’est là une occasion qui est offerte en collaboration, bien évidemment, avec la Confédération nationale du tourisme qui est l’initiatrice de ce projet

la CNT Académie.

Pour lui ; le conseil régional du tourisme de la région Fes Meknes, a pour objectif de donner, dans le cadre d’une plateforme interactive, une possibilité aux gens du métier de venir se former gracieusement, quels qu’ils soient. Chaque mois avait-il ajouté, nous lançerons une thématique. Cette fois-ci, la thématique, c’était sur les bonnes pratiques. C’est une thématique qui est d’ordre transverse, qui est utile à tous les corps de métiers, qu’ils soient restaurateurs, agents de voyage, guides, transporteurs ou hôteliers et qui a bénéficié aujourd’hui à une quarantaine de participants.

Cette fois ci, c’est nous qui avons choisi la thématique mais dans un mois, ce seront les professionnels de cette région qui vont proposer une thématique qui leur convient de plus. En tout cas, l’objectif, c’est d’aider un petit peu parce qu’un personnel ou un management bien formé, c’est aussi la réussite d’une promotion. Et nous, au sein du conseil régional du tourisme de la région Fes Meknes, notre objectif, c’est justement de réussir, non seulement la promotion de la destination, mais également la formation de nos cadres et de nos futurs cadres.

A cette occasion le Président du CRT Fès Meknès avait lancé un appel aux professionnels de la région les invitant à s’inscrire dans tout ce qui concerne la formation continue. « Je pense que vous vous en rappelez quand on a été élu il y a plusieurs mois déjà, quand on disait que la formation continue faisait partie aussi d’un cheval de bataille dans le cadre de la promotion de cette destination et de la formation de nos élites. Parce qu’une élite bien formée, c’est assurément un client ravi. Et un client ravi, c’est d’autres clients qui viennent dans notre destination » avait-il lancé.

Pour cela avait-il conclu, je voudrais encore une fois remercier tous nos institutionnels, la région, Monsieur Le walli qui fait un travail formidable. Je voudrais remercier le ministère du Tourisme, parce que sans le ministère du Tourisme, qui a lancé toutes ces initiatives en partenariat avec bien sûr les professionnels, je pense qu’on ne pourrait pas atteindre des chiffres extrêmement intéressants. Et en même temps, je profite de l’occasion pour dire que la région Fez-Meknès est une région extrêmement riche par son potentiel. Mais pour l’instant, ce potentiel n’est pas encore pleinement exploité. Et j’appelle à une équité dans le cadre de la promotion territoriale. Et notre région le mérite amplement.