« Une mer en partage », Thème du 8ème Forum euro-mediterranéen des Jeunes Leaders à Essaouira

Mohammed Drihem

Avec le soutien du Conseiller royal de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie, M. André Azoulay ; l’Ambassade de France au Maroc et l’Institut français du Maroc procédent au lancement de la 8ème édition du Forum euro-méditerranéen des Jeunes Leaders à Essaouira les 18, 19 et 20 avril 2025.

Placée sous le thème « Une mer en partage », cette 8ème édition mettra à l’honneur l’engagement des jeunes des deux rives pour une Méditerranée plus durable à l’horizon 2030.

L’ouverture officielle de ce Forum dont la session inaugurale est prévue pour vendredi 18 avril à 18h30 au Centre culturel d’Essaouira sera présidée par André Azoulay et M. Christophe Lecourtier, Ambassadeur de France au Maroc,

Les internautes interessés sont invité à Suivre ce 8ème Forum euro-méditerranéen des Jeunes Leaders à Essaouira et ses temps forts sur les réseaux sociaux de l’Ambassade de France au Maroc, de l’Institut français du Maroc et d’Enactus Morocco

A noter que cet événement réunira 120 jeunes engagés de l’espace euro-méditerranéen autour des enjeux de la mer, de l’environnement et de la citoyenneté. Il s’adresse à des jeunes issus de divers horizons : étudiants, entrepreneurs sociaux, militants associatifs, journalistes, influenceurs et artistes engagés. Il leur offre une plateforme pour partager leurs expériences, débattre des défis environnementaux et imaginer des solutions concrètes.

Au programme immersif et interactif de cette 8ème édition du Forum euro-mediterranéen des Jeunes Leaders à Essaouira selon ces organisateurs : Des ateliers pratiques et tables rondes animés par des experts, le Tribunal des Générations Futures, un dispositif unique de débat sur l’avenir de nos océans, des actions de terrain avec fresque du littoral, activités en plein air, des rencontres inspirantes avec des personnalités de renom dont des explorateurs, scientifiques, journalistes, entrepreneurs et et de artistes, et enfin ; un concert en plein air au coeur d’Essaouira

Au-delà des trois journées du Forum ajoute-t-on, les participants rejoindront un réseau euro-méditerranéen d’acteurs engagés, favorisant les coopérations et les initiatives collectives en faveur de la protection des océans.