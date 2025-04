LE CLUB HAND IN HANS ORGANISE LA 24ème EDITION DE SON FUN RUN ANNUEL DANS LA VILLE D’IFRANE

Mohammed Drihem

Le club humanitaire Hand in Hand de l’Université Al Akhawayn a organize samedi 19 avril en cours; la 24ème édition du Fun Run, un événement emblématique qui se tient sur le campus de l’Université Al Akhawayn à Ifrane.

Alliant sport, solidarité et festivités, le Fun Run vise à rassembler étudiants, enseignants, familles et habitants de la ville autour d’une journée exceptionnelle dédiée à l’engagement social et à la collecte de fonds pour les initiatives humanitaires du club.

Dans sa déclaration au Journal ; Hiba Amcharet, étudiante en informatique à l’Université Al-Akhawayn et présidente du club Hand in Hand Al-Akhawin a rappelé que Hand in Hand est un club humanitaire qui vise à aider les gens de la region d’Ifrane et toutes les regions de tout le Maroc. Il organise des caravanes médicales, des caravanes sociales, procede au forrage et equipement de puits, au réamenagement d’écoles entre autres actions.

Pour cette édition du FUN RUN 2025 de l’Université Al-Akhawyn, qui est un événement fundraising ( pour collecte de fonds) avait-elle ajouté ;, Haind In Hand compte réaliser un nouveau projet humanitaire qui porte sur le réaménagement complet d’une école, la construction d’un puits, et la rénovation d’une mosquée.

Cette nouvelle édition du Fun Run avait-elle conclu compte un marathon au matin, suivi d’une kermesse pour les enfants et d’un gala night à la fin de la journée ainsi qu’une tombola pendant l’événement. Et tout l’argent et tous les fonds collectés dans cet événement va notre projet humanitaire.

A noter que la cérémonie de remise des prix aux meilleurs coureurs de ce 24ème FUN RUN a été présidée par le Gouverneur d’Ifrane Driss Misbah en présence notamment du Président de l’Université Al Akhawayn Amine Bensaid, d’anciens présidents de cette derniere dont Driss Ouaouicha et Rachid Belmakhtar et les champion Hicham El Guerrouj et Abdelkader Al Mouaziz.

À travers le Fun Run, le club Hand in Hand réaffirme son engagement à bâtir une société plus solidaire, en apportant aide et espoir aux communautés vulnérables. Chaque pas couru, chaque activité partagée, chaque don reçu contribue à amplifier l’impact de ses actions sur le terrain.

Chaque année, grace a ses partenaires, Hand In Hand collecte donc des fonds dans le but de réaliser un projet visant a améliorer la vie des habitants de différentes regions du pays. Pour cette année, elle souhaite atteindre un objectif de 800 000 MAD afin de financer la renovation de deux écoles dans la région de Ifrane-Azrou et repondre aux besoins éducatifs et religieux de la region en améliorant les infrastructures d’une mosqueée, et l’aménagement d’un jardin. Elle vise également, en raison du manque d’eau, a la construction d’un puits dans la région de Tidili a Marrakech.

Le programme de cette journée comprend :