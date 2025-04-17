أغْضى الكليمُ،يُداري حياءً

رمضان مصباح

مع الشعب المغربي ،في غضبته الغزية:

تـعـانقا حـتىَّ جـرى الـسُّم بـينهما

وحــولـهـمـا فــــحَّ صِــــلٌّ ونــيــرانُ

يــا هــذا أنــتَ مــن هــذا ، وأنـتما

وحــشــان مــــا طــالــتِ الأزمـــانُ

فــان جَـبُـن الكُلّ دونـكما فـقِدْمًا

سـامـها الـفـرعونُ خَـسْفًا وهـامانُ

حـتـى اذا انْـبـرى مـوسـى رســولا

لـيُـنجِي الـقـومَ ،أزرى بــه الـخِـلاًّنُ

نـعبد اللهَ مـنْ هُـو؟ وعـندنا الـثِّيرانُ

أنــزِلْ لـنـا الـمَـنَّ والـسَّـلوى غَــذاءً

ثـــــم الـــــزُّلالَ فــكُـلُّـنـا ضَـــمــآنُ

وان رُمـــتَ الـقـتـالَ يـقـاتــلُ عـنَّـا

الـمـلائِـكُ جُـنـدا وفـوقـها الـرَّحـمانُ

كـلـيـمُ الله أغْـضَـى ،يُــداري حـيـاءً

الَــهِــيَ دَمْـــدِمْ، مــاجَـرَتْ أزْمـــانُ

فـتاهُوا ،وهُـم بُـهْمٌ ، وبـالتيهِ أوْلـى

تـسـومُـهُم الــذَّمَّ غــزلانٌ وضِّـبـعانُ

ومَــن يُــرْدي الـكـليمَ يـعِشْ طَـريدًا

وان أقْــعـى بُـرهـة يَـذُبُّـهُ الـصِّـبيانُ

كــمْ سـاقَـهُم بـنـو الـفُرس أسْـرى

بـأغْـلالِ ذُلٍّ ،دمَّــت ْ لـها الـسِّيقانُ

وبـعـدها شـتَّـتَ اللهُ الـشـملَ طُــرًّا

لا أرضَ تــرضَـى ،ويـشـهـدُ الـقـرآنُ

حـتـى اذا اسـتوى عِـيسى رسُـولا

زادهُــم فـضْـحا ، وطُـهِّـرتْ جُــدرانُ

تــنــادَوا بــعـدهـا لِــطَـمـسِ أنـــوارٍ

فـــي فـجـرِهـا ، فـكـانتِ الـصُّـلبانُ

ثـــم ارتــقَـى حــيًّـا لأن الله يَــدري

أنـهـمْ لا خِــلٌّ لـهـمْ ولا لَـهُم ايـمانُ

ولــمَّــا لاح نــــورُ الــهـدْيِ يُــضْـوي

فِـــجــاج بَــكَّــهْ راعَــهــمْ أمــــران:

ألا يـكـون بِـعـجلٍ ،وهـدْيـه الـفُرقانُ

تــغــاضـىَ الــــى أنْ جــــاءَ أمــــرٌ

أنِ انُــهــدْ لــهُـم والـعـصْـرُ عُــنـوانُ

فـكانَ مـا كـانَ مـن سـبْيٍ وتشرِيدٍ

حـكـمـةً مـــن الله عـــدلٌ وإعـــلانُ

وكــم تـتـالَى بـعدها الـخِزيُ فـيهِم

فــلا هــمُ بـنو انـسٍ ولاهـمُ جـانُ

كــــذا مــــن يُـغـضـبِ اللهَ مــطـرودٌ

ولـــو رام الــخَـلا، عــقَّـتِ الـغـربـانُ

ولـــو أتــاهـا مـدائـنَ خـيـرٍ وتـرقَـى

هـــرُّه الــشـر ،فـانـدَكَّتِ الـحـيطانُ

يا قاتلَ مُوسى،وقدْ هممتَ بعيسى

كـيـفَ بـحـالها الأطـفـالُ والـنسوانُ

يــا بـنـي عِـجـل عُـبُّـوا دمًـا يـجرِي

قِـدما رُمْـتُم الـسَّلوى ،والآن طُغيانُ

انْ هـــي إلا مُزحَةٌ ثـــم تَـمـضِـي

وغـضـبةٌ أخــرى حـصـادُها الأحـزانُ

بــحـقِّ مـوسـى وهــارونَ يَـسـعَى

لـتُـفسِدُنّ بـها مـا تـعاقبَ الـحَدثان

كـمـا قُــدَّ ابـلـيسُ جِـنًّـا بـيـن جـانٍ

خُـلِـقـتـم أمّــــةً زَرْعُــهــا الـبـهـتانُ

الـــى أن يَــطـوي اللهُ الـكـونَ طـيًّـا

ويـفـتـحَ الـبـعـثَ كِـتـابـا فـيـه أوزانُ

وتَـنـطقُ الـقـرونُ بـرجْـس وجِـبْـسٍ

ويـنـطقُ مـوسـى وأحـمدُ الـرضوانُ

ويــظـهـرُ عــيـسـى الــحـيُّ نـــورا

تـبـكـيه عَـــذراءٌ ،وتــصـرخُ الـعـيدانُ

ويـعـلو الـحـقُّ حَـرقًـا لـلأُ لىَ غـدَروا

ويــوقــدُ الــفــرنُ يــعـلـوهُ دخــــانُ