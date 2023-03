YOUNES SEKKOURI ET KARIM KASSI LAHLOU DONNENT LE COUP D’ENVOIE DES CAEDELs DE LA REGION DE MARRAKECH-SAFI

Par Mohammed Drihem

Mercredi 22 mars dernier ; le Ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences ; Younes Sekkouri et le Wali de la Région de Marrakech-Safi, Gouverneur de la Préfecture de Marrakech ; Karim Kassi-Lahlou ont présidé la cérémonie de lancement officiel des Centres d’Appui à l’Entrepreneuriat et au Développement Economique Local (CAEDEL) de la Région Marrakech-Safi et ce ; en présence du Président du Conseil Régional de Marrakech-Safi et des Gouverneurs des provinces de la région,

Inscrits dans le cadre du Projet « Soutenir l’Insertion Economique des Jeunes », les 08 centres répartis sur les sept provinces et la préfecture de Marrakech, ont ainsi ouvert leurs portes devant le public ce jour du 22 mars 2023 avec comme mission première : la promotion de l’initiative entrepreneuriale auprès des jeunes de la Région tout en leur facilitant l’acte d’entreprendre.

A rappeler que le Projet « Soutenir l’Insertion Economique des Jeunes » dans lequel s’inscrivent les CAEDELs, est porté par le Gouvernement Marocain en partenariat avec la Banque Mondiale. Il est lancé ; comme projet pilote ; au niveau de la Région de Marrakech-Safi en ayant pour objectif d’accompagner les jeunes vers une meilleure inclusion dans le monde professionnel, que ce soit par l’amélioration de leur employabilité ou, par l’appui à l’entrepreneuriat.

L’approche innovante proposée par le Programme dans sa globalité, comme fixée par ses initiateurs, s’inscrit dans la lignée de la Haute Vision Royale visant l’élaboration d’une politique intégrée dédiée aux jeunes et dans le cadre de la mise en œuvre du Nouveau Modèle de Développement, présenté devant Sa Majesté Le Roi Mohammed VI que Dieu Le Glorifie, érigeant en choix stratégique le fait de favoriser l’inclusion et l’épanouissement des jeunes en multipliant les opportunités et voies de participation.

Mis en place par le Centre Régional d’Investissement (CRI) de Marrakech-Safi, les Centres d’Appui à l’Entrepreneuriat et au Développement Economique Local (CAEDELs) ont pour objectif de sensibiliser et d’accompagner plus de quinze mille (15.000) jeunes pour une durée de trois ans vers la création d’entreprise, dont 20% de femmes. La population cible du programme, âgée entre 18 et 34 ans, constituent plus de 30% de la population de la Région.

Pour ce faire, cinq offres de services complémentaires ont été conçues et pensées selon les besoins des jeunes, elles vont de l’accueil à l’information et la sensibilisation, en passant l’offre Bidaya destinée aux jeunes porteurs de projet ou celle de Takwiya pour les entrepreneurs établis.

A travers ces cinq offres de services, les jeunes seront accueillis par des animateurs et coach en entrepreneuriat, bénéficieront d’ateliers de formation, de cercles d’échanges pour gagner de l’expérience de leurs pairs, de sessions particulières de conseils en gestion, et de sessions avancées dédiées aux problématiques de production et de distribution.

Ces différentes phases ; précise-t-on ; commenceront au départ par un diagnostic entrepreneurial permettant d’évaluer les capacités business du jeune porteur de projet et se poursuivront par un accompagnement sur mesure selon le profil et les besoins du jeune bénéficiaire.

Aussi, il y’a lieu de souligner que les CAEDELs, qui ont pour objectif de maximiser les chances de réussite des TPME, visent également l’étude de 16 chaînes de valeurs à fort potentiel de création de valeurs. Les animateurs des centres pourront alors orienter les jeunes bénéficiaires du programme vers des opportunités d’entrepreneuriat ciblées et offrant de bonnes perspectives de développement à moyen terme, soumettre à ces derniers chiffres, données et appui technique afin de maximiser leurs chances de réussite dans leur aventure entrepreneurial.

Les CAEDELs auront notamment pour objectif d’animer et dynamiser l’écosystème et l’environnement entrepreneurial régional, avec l’organisation d’évènements dédiés et la fédération des efforts de l’ensemble des parties prenantes de la Région.