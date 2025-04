Les Villes de Fès et Imouzzer Kandar Accueillent les assises du première congrés international de la Traduction

Mohammed Drihem

La Fondation AFRA des études et recherches en partenariat avec le Laboratoire d’études sociales, culturelles et philosophiques de la Faculté des lettres et des sciences humaines Dahr Al-Mahraz relevant de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah de Fès organise la Première conférence internationale sur la traduction à Fès et Imouzzer Kandar du Jeudi 03 au Samedi 05 Avril 2025 et ce, au Centre de formation et de séminaires de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah, au Centre d’études doctorales Dahr Al-Mahraz à Fès et dans divers espaces à Ibmouzar Kandar.

Selon les organisateurs de ce séminaire international ; la traduction a été reconnue comme un outil essentiel pour la compréhension de cultures multiples et favorisant le dialogue interculturel. C’est aussi une approche riche et transdisciplinaire qui réunit différentes dimensions de l’expérience humaine (littérature, langues, philosophie, sciences humaines, sciences sociales, sociologie…).

Cette pluralité permet aux traducteurs de disposer d’un espace créatif et intellectuel qui dépasse la connotation stigmatisante de la traduction. La traduction exige une compréhension profonde des environnements culturels et sociaux. Cela pose une série de questions théoriques majeures. Il s’agit notamment des questions suivantes L’identité culturelle (qui se rapporte à la lutte pour préserver l’essence d’une culture sans compromettre son authenticité). Dans ce cas, le traducteur doit réfléchir à la manière de transmettre des significations tout en respectant la spécificité de la culture). La question de l’honnêteté et les questions éthiques : (La question se pose de savoir si une traduction est considérée comme honnête. L’honnêteté exige-t-elle une adhésion littérale ou une souplesse d’expression ?) Tout cela est lié à la relation entre la traduction et les défis de l’interculturalisme : « La traduction joue un rôle central dans la construction de ponts de compréhension entre les cultures et les références intellectuelles. L’organisation de cette conférence internationale ne manque pas d’aborder les aspects philosophiques et épistémologiques de la traduction avec l’augmentation exponentielle de l’utilisation de l’intelligence artificielle (IA) comme outil de recherche scientifique. En ce sens, la conférence vise à offrir aux chercheurs, aux universitaires et aux praticiens l’occasion de discuter des questions qui se posent dans le domaine de la traduction.

Au pragramme de ce premier séminaire international consacré à la traduction ; les organisateurs ont prévu des conférences scientifiques pour Discuter des documents de recherche sur les questions philosophiques, littéraires et pratiques relatives à la traduction, des ateliers pratiques au profit des étudiants en master et des doctorants afin de bénéficier des méthodologies et des approches scientifiques nécessaires à la traduction et le partage des expériences de traductions avec la participation d’un certain nombre de traducteurs (du Maroc, de Tunisie, d’Égypte, de France et des États-Unis d’Amérique) qui partagent leurs expériences et soulignent les défis auxquels ils ont été confrontés au cours de leur parcours de traduction.

Au programme notamment, la Mise à l’honneur de personnalités avec un certain nombre de personnalités éminentes des domaines de la traduction, de la philosophie et de la littérature seront honorées et récompensées pour leurs contributions exceptionnelles et une exposition de livres où les visiteurs pourront découvrir les dernières publications dans le domaine de la traduction dans le cadre de la promotion de la culture de la lecture. Les invités seront conviés notamment à faire des lectures littéraires de leurs œuvres. Il s’agit de textes en langue arabe et de traductions qui ont été faites pour eux.