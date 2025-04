Le Maroc à l’avant-garde de l’hydrogène vert !

Mohammed Drihem

Economie Entreprises Live (EE Live), en partenariat avec Les 500 Global organise son symposium « Green Hydrogen Industry Forum » qui revient pour sa 3ème édition, sous le thème : «Le temps de l’action! » et ce, le Mercredi 09 Avril 2025 au Conrad Rabat Arzana. Cet évènement selon ses initiateurs ; s’inscrit dans la continuité des ambitions marocaines en matière de transition énergétique, avec pour objectif d’accélérer la mise en œuvre de solutions opérationnelles et faire du Maroc un leader de l’hydrogène vert à l’échelle régionale et mondiale.

Cet événement majeur, qui se tiendra à Rabat, réunira experts, institutionnel et industriels pour accélérer l’intégration de l’hydrogène vert dans l’économie marocaine. Il est organisé en partenariat notamment avec MASEN et ambitionne de catalyser les synergies entre acteurs publics et privés.

D’après les organisateurs de ce symposium ; le Maroc est un Acteur Clé de l’Hydrogène Vert à l’Échelle Mondiale grâce à ses atouts en énergies renouvelables et sa position géographique stratégique, Il s’impose comme un acteur clé du marché mondial de l’hydrogène vert. Avec un potentiel évalué à 2.500 milliards de dollars d’ici 2050, l’hydrogène constitue un levier de croissance économique et d’innovation industrielle précise-t-on.

Ce forum sera l’occasion d’aborder les défis technologiques, financiers et géopolitiques, ainsi que les stratégies pour transformer cette ambition en réalité. Il s’articulera autour de trois axes majeurs à connaitre : Passer de la stratégie à l’exécution : Quelle feuille de route concrète pour le Maroc ?, Construire une filière locale : Comment développer une chaîne de valeur compétitive ? et ; s’imposer comme hub exportateur : Quels défis et opportunités pour le Maroc face à la concurrence internationale ?

Avec la participation d’intervenants de premier plan, dont Leila Benali, Ministre de la Transition Énergétique et du Développement Durable, ainsi que des figures majeures de l’industrie comme Adamo Screnci, expert reconnu avec plus de 30 ans d’expérience dans les énergies renouvelables et l’industrie de l’hydrogène. Il a occupé des postes stratégiques et joué un rôle central dans le déploiement de projets à grande échelle, à l’échelle européenne et mondiale. Sa participation apportera un éclairage précieux sur les leviers de financement et de structuration des écosystèmes hydrogène.

Le forum mettra également en lumière la Région Occitanie, cette pionnière française en matière d’hydrogène vert, en présentant ses projets phares. Cette étude de cas illustrera concrètement comment une région peut structurer un écosystème complet, associant production, distribution, mobilité et recherche. La Région sera représentée par Mme Siham EL KHADDAR, Directrice de la Maison de la Région Occitanie à Casablanca, qui partagera les enseignements et ambitions de ce territoire en pointe sur l’hydrogène renouvelable.

A propos d’Économie Entreprises Live

