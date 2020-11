Manœuvres algériennes contre le Maroc déjouées de main maître par le Président du Parlement Panafricain.

Dans un courrier adressé par le Président du Parlement Panafricain (PAP), le Camerounais Roger Nkodo Dang, aux Ministres des Affaires Etrangères de l’Union Africaine (UA), celui-ci attire leur attention sur les agissements du 3ème Vice-Président du PAP, l’Algérien Jamal Bouras contre les intérêts de l’institution Panafricaine et ceux du Maroc.

Il est à signaler que le mandat du Président du PAP, Roger Nkodo Dang, avait été momentanément suspendu à cause des élections législatives, tenues dans son pays en février 2020 ; Nkodo Dang a fait savoir, dans ce contexte, qu’en raison de son blocage au Cameroun, toutes les décisions et déclarations prises ou actions décidées durant cette période, en dehors de ce qui est prévu par les textes en vigueur, ne peuvent être considérées comme reflétant la position du PAP ou de ses organes légitimes.

Aussi, Monsieur Nkodo Dang a t’il alerté, dans sa lettre, les Ministres des Affaires Etrangères de l’UA sur les dérives de du dénommé Jamal Bouras, non conformes au règlement intérieur, et dénoncé les agissements partiaux de celui-ci qui instrumentalise son mandat de Président par intérim sans rotation du PAP à des fins politiques, engendrant une grave crise institutionnelle et fonctionnelle au sein du Parlement Panafricain.

Le PAP n’a pas tenu une seule session depuis plusieurs mois, ce qui est contraire à la disposition de l’article 28, alinéa 1 de son règlement, qui stipule que le PAP tient au moins deux sessions ordinaires pendant une période de douze mois, a précisé Monsieur Nkodo Dang, appelant les Ministres des Affaires Etrangères de l’Union Africaine à intervenir immédiatement.

Ce faisant, le responsable parlementaire panafricain a invité les Chefs de diplomatie des pays africains à intervenir urgemment pour mettre un terme à ces violations à répétition.

Ce rappel à l’ordre est un nouveau revers diplomatique cinglant infligé aux responsables algériens sur le continent africain en cette période de perdition totale du navire algérien sur les plans national et international.

