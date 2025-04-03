MOHAMED HITANE محمد حيتان الابداع في المجال الرياضي وفي العمل بوزارة الصحة كممرض خلوق وخدوم رحمه الله

محمد حتحوت

أيها الإخوة والأخوات، الوجه الرياضي من الزمن الجميل لكرة القدم بتاوريرت نخصصه في ورقة اليوم للمرحوم الصديق العزيز والحارس الامين لفريق جمعية اهل واد زا ASOZT

سي محمد حيتان رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح جناته

المرحوم سي محمد حيتان كان انسانا طيبا هادئا يتميز باخلاق عالية سواء في عمله او في الملاعب الرياضية. انظم لفريق الاسوزت في سن مبكر كحارس مرمى متميز .جاور الجيل الاول من اللاعبين امثال محمد طالات ومحمد عالم وعبدالله طالات وبهرة الزبير رحمه الله كما جاور الجيل الثاني امثال عبد ربه محمد حتحوت ويحيى رحوي وبوخريص حسن وبحوص والغازي وجمال عباسي وحسين بهرة رحمه الله وكروم واخرون .وبالفعل فقد دافع عن قميص الاسوزت لعدة سنوات ببسالة وحقق مع الفريق نتائج مهمة جدا ضد اعتد الفرق والمهاجمين من فتح الناظور وهلال الناظور والحسيمة.وامتاز كثيرا في الكرات العالية نظرا لقامته التي ساعدته كثير ا في التصدي للكرات العالية بكل رشاقة واتقان.امتاز كذلك بخفة ردة فعله وبارتماءاته البهلوانية والانتحارية.وما لا يعرفه عنه الكثير فرغم خجله فقد كان انسانا مرحا و صاحب مستملحات وصاحب نكتة.وقد لعب كذلك لفريق الحسيمة رفقة العديد من اللاعبين التاوريرتيين الذين تركوا بصمتهم هناك نظرا لما كانوا يمتازون به من اخلاق حسنة اضافة الى مستواهم الكروي المتميز الذي أعطى دفعة قوية للفريق هناك ِ

المرحوم سي محمد حيتان اشتغل في مهنة التمريض بكل اخلاص وتفان ونال احترام كل من عرفه او جاوره في العمل او الملاعب الى ان وافته المنية بمدينته تاوريرت رحمه الله وغفر له واسكنه فسيح الجنان.انجاز