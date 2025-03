Le Comité exécutif des membres juniors de l’Union Astronomique Internationale organise Une série de conférences au mois de Mars

Mohammed Drihem

Le Comité exécutif des membres juniors de l’Union Astronomique Internationale (UAI) organise des événements durant le mois de mars 2025 pour répondre aux préoccupations des scientifiques en début de carrière.

Pour le premier événement de cette série de conférences, Dr Micol Bentti Professeur à l’Ecole Superieur Meridionale de l’Université de Maples ; donnera vendredi 7 mars 2025 une conférence en ligne sur la thème de : « Comment inspirer un astronome ? Du mentorat au leadership »

A noter que Derrière chaque scientifique qui réussit se cache un mentor qui a fait la différence. Mais qu’est-ce qui définit vraiment un mentor efficace ? Plus que de simples conseils, les grands mentors inspirent, stimulent et permettent à la prochaine génération d’astronomes de devenir des chercheurs confiants et indépendants.

Dans cette optique donc ; cette conférence explorera le rôle du mentorat en tant que catalyseur du développement scientifique et personnel. Elle présentera la stratégie C³ – Communication, collaboration et connexion – comme etant un cadre efficace pour établir des relations mentor-mentoré significatives, lutter contre le syndrome de l’imposteur et favoriser le leadership.

À travers des idées pratiques et des exemples concrets, les participants discuteront de la manière de créer un environnement dans lequel les jeunes chercheurs s’épanouissent et libèrent leur plein potentiel. En fin de compte, le mentorat ne consiste pas seulement à façonner des carrières individuelles : il s’agit de renforcer l’ensemble de la communauté scientifique par le partage des connaissances, la collaboration et l’innovation.

Rappelons quel’Union astronomique internationale (UAI) a été fondée en 1919. Sa mission est de promouvoir et de sauvegarder la science de l’astronomie sous tous ses aspects, y compris la recherche, la communication, l’éducation et le développement, par le biais de la coopération internationale. Ses membres individuels – structurés en divisions , commissions et groupes de travail – sont des astronomes professionnels du monde entier, au niveau du doctorat et au-delà, qui sont actifs dans la recherche professionnelle, l’éducation et la vulgarisation en astronomie.

L’UAI compte également des membres juniors. Qui sont aun nombre total de 13.111 membres. L’annuaire des membres individuels et juniors contient 12.749 noms dans 92 pays du monde entier. Ces membres sont étiquetés comme « actifs » dans la base de données de l’UAI, ce qui signifie qu’ils ont une adresse e-mail valide (peuvent voter et rester connectés aux activités de l’UAI) et sont affiliés à au moins une division. L’UAI est membre de 92 pays. Parmi ces pays, 87 sont des membres nationaux . En outre, l’UAI collabore avec diverses organisations scientifiques du monde entier.