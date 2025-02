Le Gouverneur de la Province d’Ifrane Se réuni avec les conseillers de la collectivité Territoriale du Chef-lieu de la Province : La Ville d’Ifrane

Mohammed Drihem

Le Gouverneur de la Province d’Ifrane Driss Misbah s’est rendu ce vendredi à l’Hotel de Ville d’Ifrane où il a présidé les travaux d’une rencontre de communication avec les membres du conseil de la colléctivité territoriale d’Ifrane.

Dans son allocution d’ouverture de cette réunion, Driss Misbah a souligné que cette rencontre de communication; la derniere dans la serie des réunions tenues à ce jour avec les conseils élus de la province d’Ifrane ; a pour object de se pencher sur les differents problèmes que connait la Ville et ses habitants et les propositions de solutions susceptibles de les résoudres aussi bien dans l’immediat qu’à court et à moyen terme.

Dans ce sens avait-il ajouté ; les honorables conseillers sont conviés exposer ces differents problèmes entravant le développement de la cité et l’epanouissement de ces habitants d’une façon concise et objective en vue nous permettre de les etudier ensemble et trouver les solutions qui s’impose.

Pour sa part, le président du Conseil Abdeslam Lahrar qui a mis en exergue l’importance de cette reunion a saisi l’occasion pour exposer les grands axes concernant les attentes du conseil et de ses élécteurs au niveau de la ville d’Ifrane notamment en ce qui concernen les secteurs respectifs de l’enseignement superieur, de la santé et la protection sociale, de la Culture, du tourisme et des sports entre autres secteurs.

Ces grands axes de déveleoppement ont été exposés en detail par le Directeur des services de la collectivité territoriale d’Ifrane Lahrar.Abdelwahed qui a souligné que ces axes concernent les Projets à réaliser et qui sont au nombre de 102 projets dont le cadre 48 projets autofinancés par la commune et 54 projet dans le cadre de conventions de partenariats . Il s’agit de 43 projets d’infrastructure et de moyens de travail, 23 projets d’animation culturelle et sportive, 14 projets structurants, 14 projets d’interventions socioterritoriales et 08 projets de formation et de renforcement des capacités le tout pour un montant global de 1.092.011,00 Dhs dont 89.950.000,00 Dhs comme participation financière de la collectivité territoriale d’Ifrane.

A souligner que le Directeur Provincial du ministère de la santé et de la protection sociale a annoncé que son département procedera dans les très prochains mois à l’inauguration de l’Hopital du Jour d’Ifrane dont la construction entamée en 2019 n’a que trop durée.

Par la même occasion, le délégué provincial du ministère de la culture fraichement affecté à la Province d’Ifrane avait annoncé l’ouveture très prochaine de grand complexe culturel construit depuis des années déjà dans la Ville d’Ifrane.

A noter, qu’un débat a été ouvert permettant ainsi aux conseillers (res) d’expooser les problèmes entravant le développement socio-economique, culturel et sportif de la cité tout en proposant quelques actions a entreprendre pour les resoudre dans la mesure du possible et des moyens dont dispose la commune et ses partenaires potentiels.

Au terme des travaux de cette rencontre de communication, des projets programmés au niveau du territoire de la collectivité d’ifrane ont été présenté au Gouverneur d’Ifrane Driss Misbah. Il s’agit du projet de Requalification et mise à niveau du quartier Hay El atlas 1 (ancien Timaddikine) pour un coût de 30,00 MDhs financé à 100% par le FSHIU en cours d’etude et d’approbation. Il porte sur le revetement en enrobé des rues structurantes, bétonnage des ruelles, ravalement et embellissement des façades, éclairage public, améngement des places et parking et boisement et amenagement paysagres .

Le second projet présenté au gouverneur est celui de mise à niveau urbaine des quartier PAM et Bir Anzarane pour un montant global de 22,00 MDhs en partenariat entre la commune ( 6,00 MDhs), le conseil provincial (6,00 MDhs) et le MATNUHPV (10,00 MDhs) et dont la convention est en cours d’approbation. Ce projet concerne le revetement en enrobés des principaux axes routiers, places et parking des deux quartiers, eclairage public « LED » au niveau des deux quartiers, réamenagement des espaces verts au niveau des deux quartiers, réamenagement d’une aire de jeux et d’un parc sportif urbain et la réfection du réseau d’assainissement et aménagement de la vallée du cours d’eau dénommé Bir Anzarane.