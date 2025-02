le Conseil du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia En conclave au siège de l’ABHOER à Beni-Mellal

Mohammed Drihem

Conformément aux Très Hautes Orientations Royales visant à préserver et valoriser les ressources en eau, et appelant à une planification et une gestion rationnelle des eaux pour faire face à la problématique de la rareté des ressources hydriques, le Conseil du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia a tenu sa réunion le mercredi 19 février 2025, au siège de l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia à Béni Mellal, en présence de M. le Wali de la région Béni Mellal-Khénifra, M. le Président du Conseil du Bassin, les membres du Conseil, ainsi que plusieurs responsables et élus.

Lors de cette réunion ; l’assistance a discuté de plusieurs axes fondamentaux, dont notamment : L’évaluation de la situation actuelle des ressources en eau dans le bassin de l’Oum Er-Rbia, à la lumière des changements climatiques et de leur impact sur les réserves d’eau de surface et souterraines, la présentation des mesures et actions entreprises par les autorités publiques, en particulier le Ministère de l’Équipement et de l’Eau et l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia, pour faire face à la pénurie d’eau, notamment la construction de barrages, le dessalement de l’eau de mer, la réutilisation des eaux usées, l’amélioration de la gestion de la demande et la lutte contre le gaspillage, le renforcement du dialogue et de la concertation entre les différents acteurs impliqués dans la gestion des ressources en eau, afin d’assurer une approche participative efficace et durable, la proposition de solutions et de recommandations concrètes visant à assurer la continuité du développement économique et social malgré les défis hydriques croissants et enfin ; l’exploration de nouvelles perspectives pour renforcer la capacité du bassin à faire face aux défis de l’eau, à travers l’adoption de mesures anticipatives et durables garantissant la sécurité hydrique et alimentaire.

Au cours de cette réunion, le projet du règlement intérieur du Conseil du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia a été approuvé notamment par les membres du Conseil.

A rappeler que le Conseil du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia est un organe consultatif créé en vertu de la loi 36-15 relative à l’eau, regroupant une large composition d’acteurs et d’institutions impliqués dans la gestion des ressources en eau. Ce Conseil joue un rôle clé dans l’étude et l’émission d’avis sur les questions liées à la gestion et à la planification de l’eau, en cohérence avec le Plan Directeur d’Aménagement Intégré des Ressources en Eau.

Cette réunion représente une opportunité pour renforcer la coordination et la coopération entre les différentes parties prenantes, et œuvrer conjointement à l’élaboration de stratégies efficaces et durables garantissant l’équilibre entre l’offre et la demande en eau, en réponse aux défis climatiques et hydriques auxquels fait face notre pays.