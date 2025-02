L’ANEF PRESENTE LE PLAN DIRECTEUR D’INVESTISSEMENT DU SECTEUR FORESTIER ET GRATIFIE LES GAGNANTS DU GREEN STARTUP 2025

Mohammed Drihem

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie «Forêts du Maroc 2020-2030 » et du renforcement des partenariats pour une gestion durable et une valorisation économique des ressources forestières, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) a organisé mardi 18 février 2025 un événement d’envergure au Palais des Congrès Rabat Bouregreg.

À cette occasion, l’ANEF a présenté son Plan Directeur d’Investissement du Secteur Forestier au Maroc, suivi de la remise des prix de la 2ème édition du concours Green Startup. Cet événement vise à soutenir un secteur forestier durable, à promouvoir l’innovation verte et à encourager l’entrepreneuriat écologique au Maroc.

0rganisé en partenariat avec la FAO et la GIZ, cet évènement s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » visant à promouvoir l’innovation verte et l’entrepreneuriat durable.

Présidée par Monsieur Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’ANEF, la cérémonie d’ouverture de ce grand évènement a réuni plus de 100 participants, dont des représentants d’institutions nationales et internationales, des experts du secteur forestier, et de jeunes entrepreneurs.

Dans son allocution d’ouverture, le DG de l’ANEF Abderrahim Houmy a souligné l’importance des opportunités offertes par la stratégie 2020-2030 pour les investisseurs privés dans le développement de l’industrie du bois et pour la valorisation des autres produits forestiers. Cette initiative a-t-il précisé ; vise à renforcer la production locale afin de mieux approvisionner le marché national et réduire ainsi la dépendance aux importations.

En encourageant les investissements dans ce secteur a-t-il ajouté, la stratégie ambitionne de stimuler la croissance économique, de créer des emplois et de valoriser les ressources forestières locales de manière durable.

Le Directeur général de l’ANEF a insisté aussi sur l’importance de l’investissement privé dans le développement des forêts, soulignant son rôle dans la mobilisation des compétences et des innovations nécessaires à une gestion durable des ressources forestières. Il a également mis en avant les opportunités qu’offre la coopération public-privé pour générer des bénéfices économiques tout en renforçant la résilience climatique des communautés locales.

Abderrahim Houmy a précisé que le Plan Directeur d’Investissement forestier pour les partenariats public-privé, élaboré conjointement avec la FAO, constitue une pierre angulaire pour structurer et dynamiser les investissements dans le secteur. Ce plan stratégique a-t-il précisé ; facilite l’implication du secteur privé, valorise les filières comme l’écotourisme, le liège, les plantes aromatiques et médicinales et le bois et vise à promouvoir l’innovation verte.

Pour Houmy ; l’investissement dans le secteur forestier n’est pas seulement un levier de conservation des écosystèmes, il est aussi un moteur de développement économique et social. Il génère de la valeur ajoutée, crée des emplois et stimule l’innovation.

A souligner notamment que cet événement a été marqué par la remise des prix aux cinq lauréats de la seconde édition du Concours Green Startup, organisé avec le soutien de l’Agence Allemande de la coopération au développement (GIZ), du Crédit Agricole du Maroc et de l’Université Mohammed VI Polytechnique.

Cette édition a permis de sélectionner 20 projets innovants portés par de jeunes entrepreneurs marocains, axés sur l’écotourisme, la valorisation des produits forestiers et l’innovation technologique verte. Les projets primés illustrent l’engagement de la jeunesse marocaine à développer des solutions durables tout en contribuant à l’économie verte.

Pour rappel, le concours Green Startup est une initiative lancée dans le cadre du projet Green Jobs, financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et mis en œuvre par la GIZ.

A noter enfin que cet évènement a été marqué par l’organisation d’une conférence animée par deux panels thématiques qui ont enrichi la journée en débattant de la thématique de l’« Entrepreneuriat vert et accès aux financements » où Les experts ont présenté les opportunités de financement disponibles pour les startups écologiques et les dispositifs facilitant l’accès aux capitaux ; et de la thématique de l’« Investissement et gestion durable des forêts » : qui a permis d’explorer les priorités du Plan Directeur d’Investissement et souligné le rôle des acteurs privés dans la préservation des ressources forestières.