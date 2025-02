Célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides 2025

La Ville de Mehdia détient

Le Label « Ville Ramsar des Zones Humides »

Mohammed Drihem

En célébration de la célébration de la Journée Mondiale des Zones Humides, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), en partenariat avec le Fonds Mondial pour la Nature (WWF), a organisé une série d’activités d’information et de sensibilisation sous le thème : « Protéger les zones humides pour notre avenir commun ».

Dans son allocution d’ouverture, Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’ANEF, a souligné l’importance vitale des zones humides pour le bien-être de l’humanité. Il a mis en exergue leurs multiples services écologiques, notamment en ce qui concerne l’approvisionnement en eau et en aliments, l’atténuation des catastrophes naturelles telles que les sécheresses et les crues et le soutien à la biodiversité et le développement d’activités écotouristiques.

Par la même occasion ; Mr Houmy a annoncé une reconnaissance majeure à savoir ; la proclamation de la ville de Mehdia : « Ville des Zones Humides », devenant ainsi la deuxième ville marocaine à recevoir ce label international Ramsar comme distinction après Ifrane en 2022.

A rappeler que depuis son adhésion à la Convention Ramsar en 1980, le Maroc compte aujourd’hui 38 sites inscrits sur la liste des zones humides d’importance internationale et ; en tant que point focal national de la convention, l’ANEF mène des actions concertées avec ses partenaires pour protéger ces écosystèmes fragiles, en promouvant une utilisation rationnelle respectueuse de leur équilibre.

A souligner aussi que le label « Ville des Zones Humides » constitue un levier essentiel pour impliquer davantage les collectivités territoriales dans la conservation de ces espaces naturels uniques.

Dans le cadre de cette journée, plusieurs conventions de partenariat ont été signées notamment avec le WWF : pour renforcer la collaboration en matière de conservation de la nature, y compris les zones humides, et mobiliser les efforts pour la mise en œuvre du Cadre Mondial pour la Biodiversité au niveau national, avec la Fédération Marocaine de la Pêche Écologique : pour soutenir la conservation et la valorisation durable des zones humides à travers la pêche de loisir et avec la SPANA (Société de Protection des Animaux et de la Nature) et la Coopérative Chabab Sidi Boughaba : pour la restauration écologique du lac de Sidi Boughaba, ainsi que l’implication des acteurs locaux dans la surveillance, le suivi écologique et le développement de l’écotourisme.

Cette célébration s’est poursuivie par une visite du site Ramsar de Sidi Boughaba, où les parties prenantes ont discuté des mesures concrètes à mettre en œuvre pour assurer la restauration écologique du lac et respecter les nouveaux engagements pris en faveur de la conservation durable de cette zone humide d’importance internationale.