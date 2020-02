Thème d’une Exposition

A l’Université Al Akhawayn d’Ifrane

Mohammed Drihem

En célébration de la journée mondiale des Zones humides placée cette année sous le thème : « Zones Humides et Biodiversité » et en commémoration du 25ème anniversaire de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane, cette dernière en collaboration avec L’association marocaine des photographes animaliers organise la 6ème étape de l’exposition : « Richesse du Maroc du Sahara atlantique au Jbel Moussa Méditerranéen », sous le thème : « La photographie animalière au service de la sensibilisation pour le respect de la biodiversité » et ce, du 10 au 29 février 2020 dans les locaux de l’université Al Akhawayn d’Ifrane.

Cette exposition itinérante a pour ambition de montrer la splendeur et la beauté de la faune marocaine à travers des photos prises par les membres de l’association qui feront voyager le public dans les écosystèmes riches et variés de notre Pays et participer ainsi à une prise de conscience de la richesse de notre Royaume Marocain en matière de biodiversité animale, et la nécessité de préserver les espèces qui le caractérisent.

Cette evenement cible spécialement le jeune public de plusieurs régions du Maroc : Moulay Bouselham, Casablanca, Rabat, Marrakech, Skoura, Fès, Tinjad, Marzouga, Laayoune, pour les inciter à réfléchir aux moyens de préserver ce patrimoine naturel riche, mais extrêmement menacé par l’activité de l’homme qui constitue un vrai danger pour beaucoup d’espèces.

A rappeler que les précédentes étapes ont été organisées selon le calendrier suivant :

La première étape s’est déroulée au musée Mohammed VI pour la civilisation de l’eau du 13 juillet au 13 septembre 2019

La deuxième étape dans une école à Marrakech du 17 au 30 septembre 2019

La troisième étape à Marzouga du 03 novembre au 30 décembre 2019

La quatrième étape du 21 au 31 janvier 2020 au théâtre royal à Marrakech

La cinquième étape à Laayoune du 23 janvier et va durer jusqu’au 23 février 2020