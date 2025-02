Maroc Entrepreneurs fête 25 ans d’impact et organise une Journée de la Création d’Entreprise Exceptionnelle à Paris

Mohammed Drihem

En célébration de ses 25 ans d’engagement pour l’entrepreneuriat l’Association « Maroc Entrepreneurs » organise la Journée de la Création d’Entreprise clôturant ainsi la 16ème édition du programme Tremplin Maroc et ce ; le samedi 8 février 2025 au Palais d’Iéna – Siège du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE)- à Paris.

Cette 16ᵉ édition de la Journée de la Création d’Entreprise (JCE), point d’orgue du programme d’accompagnement Tremplin Maroc est organisé par Maroc Entrepreneurs dans l’esprit du Discours Royal du 06 novembre 2024 prononcé par S.M Le Roi Mohammed VI que Dieu le glorifie à l’occasion du 49ᵉ anniversaire de la Marche Verte et dans lequel le Souverain avait souligné: « Nous tenons plus particulièrement à saluer le patriotisme des Marocains résidant à l’étranger et leur engagement à défendre les symboles sacrés de la Nation et à contribuer au développement de leur pays». Elle marque également le 25ème anniversaire de l’association.

Dans une déclaration au Journal, la président de l’Association Maroc Entrepreneurs Mme Zineb Hatim a souligné que « L’entrepreneuriat est bien plus qu’une aventure individuelle, c’est un moteur de transformation collective. Chaque projet porté avec ambition et détermination contribue à bâtir un Maroc plus innovant, plus inclusif et plus prospère.

Pour elle ; Créer, innover, entreprendre : sont autant d’actes qui façonnent l’avenir. Chaque idée portée avec audace est une pierre ajoutée à l’édifice d’un Maroc tourné vers l’excellence et le progrès.

Au Programme de cet évènement on prévoit le « Forum Tremplin Maroc et exposition des partenaires avec le Village des régions et exposition de startups durant toute la journée.

Après le Mot d’ouverture de la Journée de la Création d’Entreprise, les participants seront au rendez-vous avec une première Conférence (Panel 1) autour de la thématique « Feuille de route 2030 : Les dispositifs d’accompagnement et les opportunités d’investissement » suivi d’une session de partage d’expériences d’entrepreneurs : «Entrepreneurs Inspirants », du Déjeuner networking et de la Présentation de Maroc Entrepreneurs

La seconde Conférence (Panel 2) débattra de la thématique de la « CAN 2025 et Coupe du monde 2030 : le sport un levier stratégique pour dynamiser les investissements au Maroc » suivi de la session « Entrepreneurs Inspirants ». Quant à la troisième Conférence (Panel 3) ; elle sera consacrée au sujet de « La diaspora, catalyseur de développement et d’entrepreneuriat » suivi de la Présentation du Programme Tremplin Maroc (édition 16) du Pitch des lauréats et Remise des Prix Tremplin Maroc 2025.

A souligner que depuis sa création, Maroc Entrepreneurs accompagne les porteurs de projets et favorise les synergies entre les compétences marocaines à l’international et l’écosystème économique du Royaume. Cette année, la JCE sera placée sous le thème : « Le Maroc : Terre d’Investissement et d’Entrepreneuriat ». Un sujet central pour explorer les opportunités économiques et le rôle clé de la diaspora marocaine.

À travers des conférences, des tables rondes et des échanges inspirants, cette journée permettra d’aborder des sujets majeurs dont la « Feuille de route 2030 : Les dispositifs d’accompagnement et les opportunités d’investissement », « la CAN 2025 et Coupe du monde 2030 : le sport, un levier stratégique pour dynamiser les investissements au Maroc » et « La diaspora, catalyseur de développement et d’entrepreneuriat »

Tout au long de cette journée, des experts reconnus, entrepreneurs inspirants et institutionnels de premier rang interviendront pour partager leurs visions et expériences en présence notamment Son Excellence Madame Samira SITAÏL, Ambassadrice de Sa Majesté le Roi en France. Mme Amal EL FALLAH SEGHROUCHNI, Ministre Déléguée chargée de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration. M Hicham ZANATI SERGHINI, Directeur Général de Tamwilcom. Mme Lamiae BENMAKHLOUF, Directrice Générale du Technopark. Mme Imane BELMAATI, Directrice Générale de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences. Mme Dounia BOUMEHDI, Directrice Générale de MNF Ventures. M. Jean-Lou BLACHIER, Président du Groupement du Patronat Francophone. M Abdou Souleye DIOP,Membre du Group Governing Board – Forvis Mazars et Managing Partner de Forvis Mazars Maroc. M Younes BELABED, Directeur général Attijariwafa bank Europe. Et bien d’autres invité(e)s de prestige.

Au programme de cette journée notamment, le Forum Tremplin Maroc, cet espace d’échanges réunissant startups, investisseurs et acteurs institutionnels qui sera ouvert devant les participants, la remise des Prix Tremplin Maroc, mettant à l’honneur les meilleurs projets accompagnés par Maroc Entrepreneurs en 2024, avec des opportunités de mise en relation stratégique et un cocktail de networking, moment privilégié pour tisser des liens et explorer de nouvelles opportunités d’investissement.

Plus de 1000 visiteurs sont attendus pour cette journée qui comptera également un déjeuner networking, des présentations de parcours d’entrepreneurs et des rendez-vous d’affaires.

Enfin, cette 16ᵉ édition de la Journée de la Création d’Entreprise est organisée avec le soutien d’institutionnels et des acteurs de l’écosystème entrepreneurial marocain et français dont la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l’Etranger, l’Ambassade du Royaume du Maroc en France, Le Ministère des Affaires Étrangères de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger- Département des Marocains résidant à l’étranger. TAMWILCOM, ATTIJARIWAFA BANK , ainsi que d’autres institutions, fonds d’investissements et entrepreneurs aguerris.

A Propos de Maroc Entrepreneur

Depuis 1999, Maroc Entrepreneurs œuvre pour Sensibiliser et accompagner les porteurs de projet via le concours Tremplin Maroc, créer des passerelles entre entrepreneurs, investisseurs et institutions et pour Contribuer activement au développement économique du Maroc et valoriser les talents de la diaspora

Avec plus de 12 000 membres, l’association continue de jouer un rôle clé dans l’écosystème entrepreneurial marocain et de favoriser une dynamique d’investissement et d’innovation entre le Maroc et sa diaspora.