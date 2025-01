Un Délit de coupe Illicite de 36 arbres de pin d’Alep dans la province d’El Jadida : Incite l’ANEF a se mobiliser pour mener une enquête

Mohammed Drihem

Samedi 11 janvier dernier, le périmètre domanial forestier de Boulaouane, relevant de la province d’El Jadida a enregistré une coupe illicite de 36 arbres de pin d’Alep qui fait objet d’une enquete ouverte par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) qui a pris des mesures immédiates pour traiter cette affaire avec la plus grande rigueur.

Des dans sens ; une série d’investigations approfondies dès la découverte des faits a été lancé par les services compétents de l’ANEF et ; sur la base des premiers éléments de l’enquête, il a été établi l’implication présumée de quatre personnes dont un cavalier relevant du district forestier de proximité d’Azemmour.

Sur ce ; une plainte officielle a été déposée par l’ANEF auprès du Procureur Général du Roi dans la province d’El Jadida conformément aux dispositions juridiques en vigueur et continue de travailler en étroite collaboration avec les autorités judiciaires et les services de sécurité pour identifier tous les responsables et garantir qu’ils répondent de leurs actes devant la justice.

En tant que résponsable de la gestion du patrimoine forestier national, l’ANEF réaffirme son engagement indéfectible à protéger les ressources forestières du Royaume et à appliquer une politique de tolérance zéro face à toute forme de dégradation ou d’exploitation illégale. Elle renforcera ces efforts en mettant en œuvre tous les moyens humains, techniques et logistiques nécessaires pour éclaircir les circonstances de ce délit et prévenir de tels actes à l’avenir.

Aussi ; et pour assurer une meilleure préservation de notre patrimoine forestier ; les citoyens sont appelés à collaborer en signalant tout acte illégal touchant les forêts, car leur préservation est une responsabilité collective au service des générations présentes et futures sachant bien que l’ANEF poursuivra ses efforts pour faire respecter la loi et préserver les écosystèmes forestiers du Royaume dans le cadre de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 ».