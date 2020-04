DR. NASSER ASSEM ELU PRESIDENT DE LA SECTION MAROCAINE DE L’INSTITUT DES INGENIEURS ELECTRICIENS ET ELECTRONICIENS

Tout récemment Dr. Nasser ASSEM, membre du corps professoral et coordinateur du programme d’informatique de l’École des sciences et de l’ingénierie de l’Université Al Akhawayn à Ifrane a été élu Président de la section Maroc de l’Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens (IEEE).

Ayant obtenu son doctorat et sa maîtrise en informatique de la Michigan State University, USA. ASSEM avait obtenu un diplôme en génie électrique de l’École d’ingénierie de Mohammadia (EMI), Rabat.

Il a occupé un poste d’enseignant invité au département d’informatique et d’ingénierie de la Michigan State University. Avant de rejoindre l’enseignement universitaire, il avait travaillé comme ingénieur logiciel au ministère des Travaux publics, où il dirigeait un département informatique et systèmes d’information, avant d’obtenir une bourse américaine pour des études supérieures aux États-Unis.

A noter que l’Institut des Ingénieurs Electriciens et Electroniciens (IEEE) est une organisation professionnelle mondiale qui œuvre pour l’avancement de la technologie au profit de l’humanité. Comptant plus de 400.000 membres de toutes les nationalités, cet institut de grande renommée, fondé en 1984, dédie son travail au développement de la recherche et à la promotion de l’innovation et de l’excellence technologique. Sa vocation est de servir les étudiants, les professionnels et les industriels impliqués dans tous les domaines de la science et de la technologie.

Quant à l’IEEE-Maroc ; c’est un réseau national d’environ 400 membres. Lancé en 2004, il opère de façon stratégique dans la promotion de la recherche, le transfert de technologie et l’innovation. Ses activités s’étendent aussi bien aux étudiants, qu’aux professionnels, entreprises et industries établis au Maroc et à l’étranger. Parmi ses activités, l’organisation de meetings et de workshops nationaux et internationaux rassemblant experts, chercheurs, académiciens et décideurs autour d’un dispositif personnalisé et innovant, conjuguant programmes de conférences, formations et rencontres d’échanges de haut-niveau.

Avant d’être élu Président d’IEEE Maroc, Dr ASSEM a été membre bénévole de l’Institut pendant de nombreuses années. Il a également occupé le poste de Vice-président de la section marocaine, depuis 2016, pour deux mandats consécutifs. Il est actuellement coordinateur académique des programmes informatiques à Al Akhawayn et supervise les programmes Bachelors en Computer Science, Artificial Intelligence and Robotization, Big Data Analytics, Cyber-Physical Systems, Cloud and Mobile Software Engineering, et Computer Systems, et les programmes Master en FinTech et Digital Transformation.

Mohammed Drihem