Les Associations amazighes dans la ville d’Ifrane Célébrent le nouvel an amazigh 2975 janvier à Ifrane

Mohammed Drihem

L’association El Az Islan avec l’association Izm Ifrane pour la créativité, la culture et le développement et l’association Izm Ifrane pour le développement et la culture célèbrent le nouvel an amazigh 2975 et organise leur évenement annuel sous le thème : « Le rôle de l’eau dans notre pays : causes, défis, solutions et perspectives » et ce ; le samedi 25 janvier 2025, en partenariat avec la Province d’Ifrane, le Conseil Provincial et le Conseil Municipal d’Ifrane.

Les activités de la célébration du nouvel an amazigh « Inayir 2975 » débuteront à la maison des jeunes d’Ifrane à 15h00 par l’hymne national, suivi des allocutions de bienvenue des trois associations organisatrices de l’événement avant d’entamer les travaux du séminaire scientifique sur le thème de la session aminé par Pr. Idriss Wadou avec un exposé sur « La rareté de l’eau causes et défis », M. Farid Wachtin qui traitera de « La rareté de l’eau : Solutions, mesures et perspectives » et M. Mohamed Ou Said qui abordera le sujet de “l’Amazigh et statistiques : Quelle lecture de sa part ”, suivi par des présentations artistiques et poétiques des groupes Amahlal de Mustapha Aghzizan et Idriss Bouijra

L’événement se poursuivra dans la soirée à la salle des conferences d’Ifrane et comprendra des tableaux d’ahidouss du groupe El Azz Eslan, un moment d’humour avec l’humoriste Hamid El Akkawi, un ahidous du groupe Izm Ifrane, suivi d’une cérémonie d’hommage en l’honneur de MM. Moha Kassa, El Houssein Yechou et Mohamed Ajidad en reconnaissance des services rendus au développement et à la promotion de l’art et de la poésie amazighs authentiques. La soirée se poursuivra avec un ahidoos du groupe Izm Ifrane et un deuxième moment d’humour, pour conclure la cérémonie par une présentation artistique avec l’artiste Mimoun Ou Rahou,