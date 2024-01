Mohammed Drihem



A l’instar de toutes les villes et villages du Royaume ; la Ville d’Ifrane célèbre en apothéose le Nouvel An Amazigh « Yd’Ennayer 2974 » et organise des journées festives les 13-14 et 15 Janvier 2024.

Initiées par la Collectivité Territoriale d’Ifrane en partenariat avec le Conseil Provincial du Tourisme d’Ifrane et l’Association Forum d’Ifrane pour la Culture et le Développement, ces journées festives inaugurées officiellement Vendredi 13 Janvier 2024 à la Salle des conférences d’Ifrane et sur la Place du Lion au centre-ville de la Cité ; ont été animées par des troupes folkloriques de l’art d’Ahidouss et « d’Inachaden » et par des lectures de poésie amazigh en plus d’une dégustation des plats amazighs locaux de l’occasion (Couscous au sept légumes et Couscous sucré à la cannelle et au miel) et des expositions des produits de terroir, de l’habit amazigh traditionnel et l’art du Henné avec notamment un musée amazigh le tout ; sous tentes amazighs qui ont décoré la place de la poste au centre-ville,

Dans sa déclaration à notre correspondant, Omar Jaid président du Conseil Provincial du Tourisme (CPT) d’Ifrane a souligné que ce dernier a décidé de célébrer le nouvel an amazigh à Ifrane considérée comme étant une Ville à 100% amazigh située au cœur d’une zone amazigh et ce, en y créant un évènement de trois jours pour bien fêter « Yd’Ennayer 2974 » à travers des activités visant la mise en exergue les valeurs de la culture amazigh.

Dans ce cadre avait-il ajouté, « on a programmé des soirées folkloriques avec des lectures poétiques, des expositions de produits du terroir et d’artisanat amazigh, une dégustation de différents types de couscous préparés à l’occasion et une exposition d’habits et d’outil amazigh traditionnels »

Pour sa part, Laila Boutaline présidente de la Coopérative Forestière « Najah » à Ifrane a souligné que cet évènement de Yd’Ennayer est très symbolique pour la femme Amazigh qui la célèbre à travers plus d’une activité dont la préparation de plats traditionnels tel que le Couscous au sept légume comprenant un seule fruit (une Datte) bien recherché par chaque membre de la famille pour être proclamé le plus chanceux de tous et l’habillement des petites filles d’une façon purement amazigh traditionnelle avec des cérémonies de henné dans la joie et l’allégresse de toute la famille.

Il convient de noter enfin que la célébration du Nouvel An amazigh par les habitants d’Ifrane est une affirmation de leur fierté de la décision royale de faire de l’ouverture du Nouvel An amazigh un jour férié, dans le cadre du grand intérêt royal accordé à la culture amazighe et son souci constant de la constitutionnaliser et de lui donner la place qui lui revient au sein des composantes identitaires de la société marocaine.

Cette célébration vient également mettre en valeur les trésors culturels amazighs et souligner l’impérieuse nécessité d’être fier de notre profondeur culturelle locale, et la nécessité de la suivre, de la documenter et de la valoriser, afin d’en bénéficier dans toute planification de développement. La ville durable que nous souhaitons comme horizon de développement et stratégique pour la ville d’Ifrane ne se réalisera pas sans un socle culturel solide et bien fondé.