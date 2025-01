Mohammed Drihem.



La 2ème édition du Tournoi Marocain des Jeunes Mathématiciens (MTYM) organisé du 26 au 29 décembre 2024 à L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) à pris fin Dimanche dernier à l’Auditorium de l’Université avec la proclamation de l’équipe « MATH POWER » composée des jeunes élèves Imane Khayati, Mehdi Meknassi, Walid Eddib et Nizar Lotfeallah championne de cette nouvelle édition du tournois MTYM.

La 2ème marche au podium de ce tournois des mathématiques a été occuppée par l’équipe « Problem Solvers » composée des élèves Anas Tahiri Alaoui, Yasser El Moussaed, Ali Nassir, Yassir Salama et Lina Chakir suivie en troisième position par l’équipe « INFINITY AND BEYOND » composée des jeunes élèves Hamza Achak, Haitam Bentayebi, Mustapha Amine Ahizoune, Yacine Gmouh et Mountassir Tiguint.



Dans une déclaration au Journal en marge de la cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours, Amine Bensaïd Président de l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a souligné que cet événement est exceptionnel ! « Je suis extrêmement fière de ces jeunes Marocains (de Math Maroc), qui font preuve d’un tel engagement et d’une telle créativité et qui viennent des quatre coins du monde, des États-Unis, de la Suisse en passant par la France et même d’Al Akhawayn d’Ifrane ».

À chaque rencontre, ils témoignent d’une soif d’apprendre et d’une volonté de contribuer au développement du Maroc. Ils excellent dans des domaines clés comme les mathématiques et l’intelligence artificielle, qu’ils abordent avec une approche à la fois conviviable, innovante et accessible.

Aussi a-t-il précisé ; on voit là cette énergie et cette passion chez ces jeunes élèves, issus des collèges mais aussi pour la plupart ; des lycées qui sont l’avenir de notre pays. Ces talents en mathématiques qui sont essentiels pour le développement de l’intelligence artificielle et, plus largement, de toutes les technologies de pointe. C’est une richesse inestimable pour notre pays a-t-il ajouté.

« Je tiens à féliciter chaleureusement l’équipe de « Math Maroc » et tous les participants, en particulier les enseignants et les étudiants qui ont rendu cet événement possible. Bravo à tous ! Nous continuerons à soutenir et à encourager ces initiatives qui font la fierté du Maroc. » a-t-il conclu.

Pour sa part; Dr. Rabie Zine chef de département de mathématiques (AUI) et chef du comité d’organisation du Concours a déclaré que le but d’organiser cette compétition, en collaboration avec l’Association « Math Maroc », s’inscrit pleinement dans la vision de l’Université Al Akhawayn de promouvoir la recherche dès le jeune âge. Il est crucial de favoriser la recherche de premier cycle et l’esprit de travail en équipe dès le début de la formation. Cet événement met en avant l’inclusivité, avec 30 % de femmes et des participants issus de toutes les régions du Maroc.

Pour lui ; cet évènement renforce également la culture de l’excellence et de la persévérance, tout en favorisant les connexions entre les futurs scientifiques et leaders marocains. Enfin, cette initiative permet d’identifier les forces et les axes d’amélioration dans l’enseignement des mathématiques au Maroc, afin de mieux répondre aux défis futurs.

En chiffres avait-il conclu ; environ 800 étudiants ont soumis leurs candidatures, environ 600 ont passé le test, 200 ont été sélectionnés et ont commencé à travailler sur des problèmes de recherche depuis octobre dernier et 176 ont été choisis pour la liste finale qui ont participé à ce deuxième MTYM, parmi lesquels 53 filles et 123 garçons.

A rappeler enfin que Le MTYM est bien plus qu’un simple concours de mathématiques. Pendant trois mois, les participants, issus de lycées de tout le Maroc, travaillent en équipe sur des problèmes mathématiques complexes et lors de la finale qui a lieu sur le campus d’Al Akhawayn, ces mathématiciens ont présenté et défendu leurs solutions dans un cadre compétitif et stimulant.