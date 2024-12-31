فريق ”قوة الرياضيات“ يفوز بالنسخة الثانية من المسابقة المغربية لعلماء الرياضيات الشباب (mtym)

محمد الدريهم



اختتمت يوم الأحد الماضي بقاعة المحاضرات الدورة الثانية من البطولة المغربية للرياضيات الشباب (MTYM) التي نظمت من 26 إلى 29 دجنبر 2024 بجامعة الأخوين بإفران بتتويج فريق ”MATH POWER“ المكون من الطلبة الشباب إيمان الخياطي ومهدي المكناسي ووليد أديب ونزار لطف الله أبطالا لهذه الدورة الجديدة من بطولة MTYM.

واحتل المركز الثاني على منصة التتويج في هذه البطولة في الرياضيات فريق ”حلالي المشاكل“ المكون من الطلاب أنس الطاهري العلوي وياسر المساعد وعلي ناصر وياسر سلامة ولينا شاكر، تلاه في المركز الثالث فريق ”ما لا نهاية وما وراء الطبيعة“ المكون من الطلاب الشباب حمزة عشاك، وهيثم بنطيبي، ومصطفى أمين أحيزون، وياسين قموح وجونتاسير تيغنت.

وأكد أمين بنسعيد، رئيس جامعة الأخوين بإفران، في تصريح للجريدة، على هامش حفل تسليم الجوائز للفائزين في المسابقة، أن هذا الحدث كان استثنائيا! ”أنا فخور للغاية بهؤلاء الشباب المغاربة (من جمعية الرياضيات المغرب)، الذين أظهروا هذا الالتزام والإبداع، والذين جاؤوا من أربع جهات من العالم، من الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا، وحتى من جامعة الأخوين بإفران

.

في كل لقاء، يُظهرون تعطشهم للتعلم ورغبتهم في المساهمة في تنمية المغرب. فهم يتفوقون في مجالات رئيسية مثل الرياضيات والذكاء الاصطناعي، ويتعاملون معها بطريقة ودية ومبتكرة وسهلة المنال.

تمكنا من أن نرى هنا , طاقة وشغف هؤلاء الطلاب الشباب، ومعظمهم من الثانويات التأهيلية ، وهم مستقبل بلدنا. الموهوبون في الرياضيات التي تعتبر ضرورية لتطوير الذكاء الاصطناعي، وعلى نطاق أوسع، جميع التقنيات المتطورة. وهذا رصيد لا يقدر بثمن لبلدنا“. « أود أن أهنئ بحرارة فريق رياضيات المغرب وجميع المشاركين، لا سيما الأساتذة والطلاب الذين جعلوا هذا الحدث ممكنًا. أحسنتم جميعًا! سنستمر في دعم وتشجيع هذه المبادرات التي تعد مصدر فخر للمغرب

“.

من جانبه، قال الدكتور ربيع زين، رئيس قسم الرياضيات ورئيس اللجنة المنظمة للمسابقة، إن الهدف من تنظيم هذه المسابقة، بالتعاون مع جمعية ”رياضيات المغرب“، يتماشى تمامًا مع رؤية جامعة الأخوين في تشجيع البحث منذ سن مبكرة. فمن الضروري تشجيع البحوث الجامعية وروح العمل الجماعي منذ بداية التدريب. وتسلط هذه الفعالية الضوء على الشمولية، حيث بلغت نسبة النساء 30% والمشاركين من جميع مناطق المغرب.

كما تعزز هذه الفعالية ثقافة التميز والمثابرة، مع تعزيز الروابط بين علماء وقادة المستقبل المغاربة. أخيرًا، ستساعد هذه المبادرة على تحديد نقاط القوة ومجالات التحسين في تدريس الرياضيات في المغرب، من أجل مواجهة تحديات المستقبل بشكل أفضل.

وخلص إلى أنه بالأرقام، تقدم نحو 800 طالب وطالبة بطلباتهم، وخضع نحو 600 طالب للاختبار، وتم اختيار 200 طالب وطالبة منهم للعمل على حل المسائل البحثية منذ أكتوبر الماضي، وتم اختيار 176 طالبًا وطالبة للقائمة النهائية الذين شاركوا في هذه المسابقة الثانية في مسابقة MTYM، من بينهم 53 فتاة و123 فتى.

إن MTYM أكثر بكثير من مجرد مسابقة في الرياضيات. فعلى مدار ثلاثة أشهر، عمل المشاركون من المدارس الثانوية في جميع أنحاء المغرب في فرق على حل مسائل رياضية معقدة، وفي النهائيات التي تقام في حرم الأخوين، قدم علماء الرياضيات هؤلاء حلولهم ودافعوا عنها في أجواء تنافسية ومحفزة.