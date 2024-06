IFRANE ACCUEILLE LA 3ème EDTION DU CONCOURS NATIONALE DE LA ROBOTIQUE AUROBAT’2024

Mohammed Drihem



Samedi 1èr Juin 2024 dernier ; l’Université Al Akhawayn d’Ifrane a abrité les finales de la 3ème édition du concours National de la Robotique : AUROBAT’2024 organisées par l’association CITI (Centre d’innovation en technologies d’information pour le développement humain) et l’association Tawasol pour le Développement de la Technologie (ATDTec).

30 équipes dont 11 équipes universitaires et 19 équipes d’un niveau collégien et lycéen venues de différentes Régions du Royaume ont pris part ce concours national AROBAT’2024 bien réussi qui a réservé une dizaine de primes d’une valeur globale de 32.000,00 DH aux équipes gagnantes dans les différentes catégories.

Le thème retenu pour cette troisième édition d’AUROBAT 2024, est la conception d’un robot coccinelle. Cette réalisation est encadrée par un ensemble d’exigences bien définies. Le robot doit chercher le puceron vert positionné sur la grille tout en évitant des obstacles bleus et rouges.

Selon ses initiateurs ; AUROBAT est organisé soit dans le cadre de projet de classe ou dans des clubs de robotique ou scientifiques dans les institutions d’éducation. Les robots construits pour ce concours sont des robots autonomes qui doivent accomplir des tâches précises et selon un cahier de charge bien défini.

On précise qu’AUROBAT encourage les jeunes à pratiquer la robotique avec plaisir, en leur offrant une expérience technique et humaine inoubliable sachant bien que, le concours est destiné aux niveaux pré-bac et post-bac chacun avec des défis différents.

AUROBAT enfin, se veut un évènement annuel incontournable qui cultive les compétences et les valeurs du fair-play, d’esprit d’équipe, de la solidarité, du partage des connaissances, de la créativité, de l’innovation, de la protection de l’environnement et du leadership.

Aussi conclu-t-on, durant la cérémonie de clôture, les organisateurs ont rendu hommage à deux vétérans et précurseurs de la robotique pédagogique au Maroc ; enseignants de la technologie et membres de l’association ATDTech (Association Tawasol pour le Développement de la Technologie). . Brahim Lakhdar et M. Saleh Hassouni.

Les résultats de la 3ème édition du concours national de la Robotique : AUROBAT’2024 se présentent comme ci-après détaillés dans ce tableau :