La technologie au service de l’éducation : Alliance stratégique entre le Ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports et Huawei Maroc

Communiqué de presse

Agadir, le 26.12.2024- Le Maroc franchit une nouvelle étape décisive dans sa transition numérique avec le lancement de l’initiative « DigiSchool », portée par une alliance inédite entre le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports et Huawei Maroc. Ce programme ambitieux, inscrit dans la feuille de route 2022-2026, vise à transformer durablement le système éducatif marocain en y intégrant les technologies de pointe afin de garantir un accès équitable au numérique pour l’ensemble des élèves à travers tout le Royaume. Dans le cadre de cette initiative d’envergure, une tournée de suivi a été conduite par M. Mohamed Saad Berrada, Ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports, accompagné de M. Chen Xiaolei, Vice-président de Huawei Maroc, et d’une délégation de haut niveau dans la région d’Agadir, illustrant ainsi les objectifs stratégiques d’une collaboration public-privé prometteuse.

Fort d’une vision innovante et d’une ambition forte, « DigiSchool » s’impose comme un programme phare de modernisation du système éducatif marocain. Depuis son récent lancement, 265 enseignants ont été formés dans les 12 régions du Royaume, bénéficiant d’une formation intensive axée sur l’usage pédagogique des technologies émergentes. Grâce à cette initiative, plus de 2 650 élèves ont déjà été directement impactés par le biais de projets portant sur des technologies innovantes telles que l’intelligence artificielle, la réalité virtuelle ou encore le développement web et mobile. Ce bilan prometteur reflète une volonté claire de préparer les nouvelles générations aux exigences d’un monde de plus en plus connecté.

Dans une démarche participative et inclusive, « DigiSchool » a encouragé l’émergence de nouveaux talents grâce à l’organisation de hackathons régionaux, rassemblant plus de 714 élèves du cycle collégial. Accompagnés de leurs enseignants, ces jeunes ont eu l’occasion d’explorer des problématiques concrètes et de développer des solutions technologiques adaptées aux besoins de leur environnement. Ces rencontres ont non seulement permis aux participants de renforcer leurs compétences numériques, mais aussi de stimuler leur créativité et leur esprit d’initiative.

La phase finale du programme s’est déroulée sous forme de bootcamps nationaux, organisés au sein des académies régionales de l’éducation et de la formation de Fès-Meknès, Marrakech-Safi et Souss-Massa. Ces trois événements ont réuni, pendant trois jours, un total de 180 élèves et 60 enseignants issus des 12 régions du Maroc. Au programme : des sessions intensives de perfectionnement, visant à fournir un accompagnement personnalisé aux participants, permettant aux élèves et enseignants de perfectionner leurs prototypes et renforcer, in fine, leurs compétences numériques. Lors de ces évènements, les projets les plus prometteurs ont étaient récompensés, célébrant ainsi l’excellence et l’innovation dans le domaine de l’éducation digitale.

En marge des activités de clôture des bootcamps, une tournée de suivi et d’évaluation a été engagée dans la région d’Agadir par M. Mohamed Saad Berrada, Ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en présence de M.Chen Xiaolei, Vice-président de Huawei Maroc, et d’une délégation de haut niveau comprenant Mme. Ouafae Chakir, Directrice de l’Académie Régionale d’Éducation et de Formation de la Region Souss-Massa, M. Aida Bougrine, Directeur Provincial de la Province d’Agadir Ida-Outanane.

Cette tournée s’inscrit dans le cadre des efforts continus portés par le Ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, en collaboration avec Huawei Maroc, visant à renforcer l’engagement et à encourager l’excellence académique. L’objectif principal de la visite était d’assurer un suivi attentif des équipes participantes, de superviser les activités des ateliers organisés dans le cadre du bootcamp de la région de Souss-Massa, et de valoriser les initiatives des talents locaux en assistant aux présentations des équipes prometteuses. Cette initiative stratégique traduit la volonté des parties prenantes de soutenir les projets innovants, de stimuler la créativité, et de consolider les dynamiques de collaboration au service du développement régional et national.

S’exprimant au sujet de ce programme porteur de sens, M. David Li, Directeur Général de Huawei Maroc, a affirmé l’engagement pérenne de l’entreprise en faveur de la collaboration et de l’innovation: « Le lancement du programme ‘Digischool’, né de la convergence des visions de nos partenaires, met l’accent sur l’importance du renforcement des compétences numériques et la consolidation, in fine, du partenariat public-privé, considéré comme véritable levier de dynamisation d’un écosystème numérique résilient. En mettant en place ce partenariat stratégique, Huawei s’engage à continuer à investir dans la formation et l’innovation, et à soutenir les aspirations du Maroc pour une éducation digitale de qualité et inclusive. »

Le programme « DigiSchool » ne serait pas une réalité sans le rôle clé de Huawei Maroc. L’entreprise, via son initiative globale TECH4ALL, apporte son expertise technologique pour répondre aux défis éducatifs, en particulier dans les zones rurales. Ce partenariat stratégique reflète l’engagement de Huawei à promouvoir une inclusion numérique effective, tout en renforçant les compétences technologiques des enseignants et des élèves.

Animée par une dynamique coopérative, l’initiative « DigiSchool » témoigne d’une ambition partagée par ses porteurs : celle de poser les bases d’un écosystème éducatif moderne, capable d’offrir à chaque élève, où qu’il se trouve, les moyens de réaliser son plein potentiel. À travers cette alliance, le Maroc se positionne comme un exemple régional de transformation numérique réussie, où la technologie devient un vecteur d’équité et de progrès. Le programme « DigiSchool » est non seulement une réponse aux besoins actuels, mais aussi un investissement dans l’avenir, visant à préparer les générations futures à relever les défis d’un monde toujours plus technologique.

A travers le projet « Digischool », le Ministre de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports et Huawei réitèrent leur volonté de créer un impact solide et durable en tirant parti de l’innovation et de la collaboration. Leur partenariat bipartite, dans le cadre de cette initiative, est le reflet de leur détermination à contribuer activement à la réalisation des objectifs ambitieux du Maroc en matière de formation et d’inclusion numérique pour tous.