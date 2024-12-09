بكلفة اجمالية تفوق 94 مليون درهم، ستة(06) مشاريع لتعزيز العرض المدرسي والرياضي بعمالة وجدة أنجاد بجهة الشرق؛

موصلة لتعزيز مسار الإصلاح التربوي وتسريعه، وفي سياق التحضير للدخول المدرسي المقبل 2025 -2026 على مستوى عمالة وجدة أنجاد، خاصة ما يتعلق بتوسيع وتطوير وتنويع العرض المدرسي من خلال تنزيل مقتضيات الإطار الإجرائي لخارطة الطريق « من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع »، ومن أجل تشجيع تمدرس التلميذات والتلاميذ الذين يقطنون بالمناطق شبه الحضرية والأحياء المدارية بوجدة وضمان ولوجهم لخدمات التعليم في ظروف جيدة، قام السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والسيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية والوفد المرافق يومه السبت 07 دجنبر 2024 بمدينة وجدة بإعطاء انطلاقة بناء المدرسة الابتدائية حاسي ليبيا بجماعة إسلي التي سيتم بناؤها على مساحة إجمالية تقدر ب 4880 متر مربع، حيث يتوقع أن يستفيد من خدماتها 432 تلميذة وتلميذا منهم 210 إناثا ينتمون لحي حاسي ليبيا وحي السليماني وتجزئة أبو إيمان.

وبالسلك الإعدادي، تم إعطاء انطلاقة أشغال الثانوية الإعدادية جمال الدين الأفغاني على مساحة تقدر ب 5379 متر مربع، حيث سيستفيد من خدماتها ما يناهز 410 تلميذا منهم 200 إناثا من ساكنة حي موريطانيا والرجاء في الله،

هذا، وقد اطلع الوفد الرسمي على سير تقدم أشغال بناء الثانوية الإعدادية وجدة التي ستقدم خدماتها لما يناهز 432 تلميذا منهم 210 إناثا ينحدرون من أحياء كلوش والزرارقة.

ولتعزيز العرض الرياضي داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها بحيث يلبي احتياجات المتعلمات والمتعلمين والشباب والساكنة عبر توفير بيئة رياضية محفزة للإبداع ولتنمية المواهب الرياضية، وفي إطار اتفاقية شراكة بين ولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والعمران جهة الشرق كصاحب مشروع منتدب، تم إعطاء انطلاقة إحداث قاعتين مغطاة متعددة الرياضات وعشرة ملاعب رياضية للقرب بجماعة وجدة ب11 مؤسسة تعليمية موزعة بين الأسلاك التعليمية الثلاثة.

وحرصا على تمكين الشباب من البنيات التحتية الضرورية لممارسة الرياضة بمختلف أنواعها خاصة في رياضة الروكبي التي تحظى بشعبية كبيرة في المنطقة، والتي لمع فيها نجوم كبار، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة التي تجمع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من خلال أكاديمية جهة الشرق، وولاية جهة الشرق والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة وجدة ،اطلع السيد الوزير على سير أشغال تأهيل الملعب الرياضي للروكبي الذي يعرف إعادة تهيئة شاملة للملعب الرئيسي بالعشب الطبيعي، وتهيئة ملعب التداريب بالعشب الاصطناعي، وكذا تهيئة المدرجات وإعادة تغطيتها والمرافق الرياضية إضافة لتهيئة المتحف حفاظا على ذاكرة المنطقة وإنجازاتها في هذا النوع الرياضي.

كما أعطى السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد انطلاقة بناء مركب رياضي بحي الزرارقة بوجدة الأول من نوعه على مستوى جهة الشرق، وذلك نتيجة الشراكة المثمرة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وولاية جهة الشرق والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وجماعة وجدة والعمران جهة الشرق كصاحب مشروع منتدب. وسيتيح هذا المركب الرياضي لساكنة وجدة ونواحيها ممارسة مختلف الأنشطة الرياضية سواء كانت فردية أو جماعية، نذكر منها رياضة الجمباز والفنون القتالية وكرة القدم المصغرة وكرة المضرب والكرة الحديدية، إضافة إلى فضاء للشباب وفضاءات اللعب ومرافق حيوية أخرى.

هذا وسيسهم هذا المركب في تعزيز التفاعل الاجتماعي من خلال استضافة أنشطة وفعاليات رياضية تجمع مختلف الفئات العمرية الشيء الذي يؤثر إيجابا على تشجيع الممارسة الرياضية لدى الناشئة.