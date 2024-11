Le Ministre de l’Enseignement supérieur Président la cérémonie d’Ouverture du 9ème colloque international sur les « Oiseaux d’eau et zones humides en méditerranée » initié par GREPOM à Agadir

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui

Président la cérémonie d’Ouverture du

9ème colloque international sur les « Oiseaux d’eau et zones humides en méditerranée » initié par GREPOM à Agadir

Mohammed Drihem

Comme annoncé en son temps sur ces mêmes pages ; la Faculté de médecine et de pharmacie relevant de l’Université Ibn Zohr à Agadir a été bien au rendez-vous Mercredi 27 novembre 2024 avec la cérémonie d’ouverture officielle des travaux de la 9ème édition du colloque international sur les « Oiseaux d’eau et zones humides en méditerranée » très bien réussie sous la présidence effective du Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui qui était accompagné du Wali de la Région Souss Massa Saaïd Amzazi, du président de la Région Karim Achengli, du président de l’Université Ibn Zohr Abdelaziz Bendou et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Organisée du 27 au 29 Novembre 2024 par le Groupe de recherche pour la protection des oiseaux au Maroc (GREPOM/Bird Life Maroc) et ses différents partenaires privés et institutionnels, cette rencontre scientifique de trois jours, a réuni plus de 150 participants issus de quatre pays méditerranéens, à savoir le Maroc, la France, la Hollande et

la Tunisie.

Dans son allocution d’ouverture prononcée à cette occasion, le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, a mis en exergue l’importance majeure de la recherche scientifique pour faire face aux problématiques environnementales urgentes, notamment les défis liés à la l’écologie et à la biodiversité. Il a souligné que les sujets abordés lors de ce colloque, tels que les oiseaux d’eau et les zones humides, nécessitent davantage de recherches scientifiques pour apporter des solutions innovantes et durables.

Dans cette optique avait-il souligné ; l’Université en tant qu’espace de créativité et d’innovation, demeure engagée en matière de la recherche scientifique qui répond aux aspirations de la société et contribue à trouver des réponses aux défis actuels.

De son côté, le Wali Saaid Amzazi a tenu de féliciter GREPOM pour sa persévérance en tant que structure qui s’est faite elle-même à travers les années, qui a pu former un certain nombre d’enseignants chercheurs et doctorants, qui a aussi une production très très importante et qui a fait connaitre notamment le Maroc en créant un réseau international.

Aujourd’hui avait-il ajouté, le Maroc devient un grand laboratoire pour tous les chercheurs internationaux qui viennent pour tout l’intérêt qu’il y’a au niveau des zones humides et aujourd’hui avance-t-il, le Maroc recèle de sites exceptionnels soulignant que les eaux et forets et les différents départements ministériels font un travail remarquable pour les protéger et les conserver

Pour sa part, la présidente du GREPOM/Bird Life Maroc, Rhimou EL Hamoumi, a souligné dans une déclaration accordé au Journal que c’était là ; la première journée du colloque international sur les oiseaux d’eau et les zones humides qui est un colloque qui se veut une plateforme pour les chercheurs, pour les doctorants et pour les gestionnaires et même pour les acteurs de la société civile, pour discuter autour de la problématique des zones humides et de leur biodiversité surtout dans ces circonstances difficiles et ces pressions qui sont de plus en plus fortes sur ces écosystèmes très fragiles, la dégradation des habitats, le changement climatique, les activités anthropiques.

Tout ça, ça avait-elle ajouté, influence ces écosystèmes et pour pouvoir les gérer et les préserver, toutes les orientations et tous les plans qu’on doit développer doivent être basés sur la science. Pour elle ; l’objectif de cette rencontre-là, c’est de voir un petit peu les actualités, quelles sont les nouveautés, et pour encourager aussi les jeunes doctorants à aller de l’avant et à choisir cette thématique pour leur futur thème de recherche.

Pr Rhimou EL Hamoumi a souligné par ailleurs ; que cette rencontre constitue aussi une occasion pour mettre l’accent sur les principales causes de dégradation des milieux humides telles que l’urbanisation, la surexploitation des ressources en eau et les répercussions des changements climatiques.

Cette situation constitue une menace alarmante pour les oiseaux d’eau, les écosystèmes et les communautés humaines, a-t-elle déploré, faisant observer que les défis auxquels les zones humides et leur biodiversité sont confrontés, nécessitent des réponses coordonnées et soutenues par des politiques publiques.

A noter aussi que cette cérémonie inaugurale du Colloque marquée par les allocutions d’ouverture respectives de la Présidente du GREPOM, du Ministre et du Wali de la Région Souss Massa a été suivie par des conférences animées respectivement par Prof Mohamed Dakki qui a abordé « l’Avenir des zones humides en Afrique du Nord : espoirs de préservation brisés par le réchauffement climatique, Prof. Mohamed Ghamizi qui a traité des « Sources et le milieu interstitiel des eaux continentales du Maroc : zones humides d’importance patrimoniale à préserver et à valoriser » et enfin par Mme Mme Laura Dani qui a présenté le « Réseau Oiseaux d’Eau Méditerranée : comptages, vulnérabilité et mesures de protection des populations migratrices ».

Au programme de cet événement organisé en collaboration avec l’Institut Scientifique de Rabat, la Faculté des sciences d’Agadir et l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, la Willaya et le conseil de la Région Souss Massa et le conseil élu d’Agadir entre autres partenaires ; figurent six conférences plénières thématiques qui aborderont les problématiques spécifiques des zones humides en méditerranée, notamment leur gestion et leur conservation face aux changements environnementaux ainsi que des sessions thématiques portant sur des présentations de travaux de recherche, sous forme de communications orales et de posters, offrant un panorama des dernières avancées scientifiques dans le domaine.

En marge de ce colloque, un stand d’exposition a été mis en place, avec pour objectif de mettre en avant des tutoriels, des guides d’identification des oiseaux d’eau, et des posters sur la richesse de l’avifaune des zones humides au Maroc.

A rappeler enfin que les Journées « Oiseaux d’Eau et Zones Humides » ont été lancées en 1992 par l’Institut scientifique, le Département des Eaux et Forêts et le GREPOM, suite aux recommandations de la Conférence de Grado (1990), pour faire face à la dégradation des zones humides au pourtour de la Méditerranée. C’est à leur cinquième édition, avec la participation massive de pays voisins, qu’elles ont pris l’ampleur d’une rencontre méditerranéenne d’échange sur les zones humides.