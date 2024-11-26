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مهرجان سينما الشعوب في دورته ال 20 يختتم بتتويج ثلاثة افلام مغربية بالمركب الثقافي لإيموزر كندر

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محمد الدريهم
انتهت فعاليات الدورة العشرين لمهرجان إيموزر كندر لسينما الشعوب يوم الأحد 24 نوفمبر 2024 بتنظيم معرض للكتاب خصص لعرض مختلف إصدارات مهرجان سينما الشعوب.
وتميزت السهرة الختامية لهذه الدورة العشرين التي أقيمت يوم السبت 23 نوفمبر بالمركب الثقافي إيموزر كندر، بمنح الجائزة الكبرى لمهرجان سينما الشعوب للفيلم المغربي ”أيام رمادية“ لمخرجته عبير فتحوني.
وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلم المغربي « ذاكرة للنسيان » للمخرج الهواري الغباري، فيما ذهبت جائزة أفضل إخراج للفيلم المغربي ”يوم أو جزء من يوم“ للمخرج بن جابر إبراهيم خليل.
وفاز الفيلم الإسباني ”Dَnde estلs, Samuel Bronston?“ للمخرج فيكتوريانو روبيو بجائزة أفضل تثميم لشعب.
أخيرا، تميز اليوم الختامي بتنظيم ندوة المهرجان حول موضوع ”السينما والذكاء الاصطناعي“، مع توقيع كتاب ”السينما والفلسفة: العلاقات الممكنة“ باعتباره الإصدار الخامس عشر لنادي إيموزر السينمائي، وافتتاح ”نافذة على السينما الإسبانية“ مع عروض أفلام ونقاشات.

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