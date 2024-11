IMOUZZER KANDAR : CEREMONIE D’OUVERTURE DU 20ème FESTIVAL DU CINEMA DES PEUPLES

Mohammed Drihem

Jeudi 21 Novembre 2024, le complexe culturel d’Imouzzer Kandar La cérémonie d’ouverture a abrité la cérémonie d’Ouverture officielle de la 20ème édition du Festival international du Cinéma des peuples organisé du 21 au 24 à Imouzzer Kandar par l’association Ciné-club de la cité.

Cette évènement inaugural a été marqué par la présentation des membres du Jury de la compétition cinématographique internationale, la projection vidéo des différents titres de courts-métrages en compétition, le grand hommage rendu à l’actrice Fatima Khair et par la présentation de tableaux artistiques de l’art d’Ahidouss du Moyen Atlas marocain et du Flamenco espagnol.

Selon Mustapha Akherzouz, Président du Ciné-club d’Imouzzer Kandar ; ce dernier organise cette année la 20ème édition du Festival du Cinéma des Peuples, qui représente un défi pour de l’association qui compte continuer à offrir des plats cinématographiques riches et variés, avec une compétition de films du court métrage avec cette année ; une compétition internationale avec des films du Maroc, de Libye et de l’Espagne

Pour lui, le programme général de cette édition comprend un colloque scientifique sur l’intelligence artificielle et le cinéma qui sera étudié et analysé par des critiques cinématographiques et des chercheurs marocains, une fenêtre sur le cinéma espagnol avec la projection de films de jeunes réalisateurs d’Espagne. Sachant bien que cette édition se distingue par la présence de plusieurs stars de l’écran marocain.

Le volet le plus important de cette édition a-t-il ajouté, est bien sûr celui de l’hommage rendu par le comité d’organisation à la talentueuse actrice Fatima Kheir en reconnaissance pour son travail dans le domaine du cinéma et ce ; pour rapprocher notamment le public de la ville des stars de l’écran marocain.

La directrice artistique de cette édition l’actrice et réalisatrice Majida Benkiran pour sa part a déclaré qu’en cette occasion de l’ouverture officielle de la 20ème édition du Festival International du Cinéma des Peuples dont elle est honoré d’être la directrice artistique; il est important de préciser que cette nouvelle édition propose un programme assez riche d’activités cinématographiques et de formation avec notamment un atelier sur la réalisation de documentaires organisé au profit des jeunes auquel qu’elle a animé elle-même, un atelier sur la présentation d’informations en direct, animé par le grand journaliste Mohcine Jbabadi ainsi qu’à un atelier sur l’écriture de scénarios, animé par Pr Reda ; et d’ajouter qu’il y a une diversité au niveau de la programmation cinématographique ave une forte présence de l’Espagne en tant qu’invité d’honneur de cette session et le paragraphe de la reconnaissance et la culture de la reconnaissance dédiée à l’icône de l’écran marocain la grande artiste Fatima Kheir et un séminaire sur le cinéma et l’intelligeance artificielle pour conclure.

La star de cette soirée d’ouverture du 20ème festival du cinéma des peuples l’actrice Fatima Keir de son côté ; s’est déclarée heureuse d’être dans la belle ville d’Imouzzer Kandar pour la 20ème édition de ce Festival tout en remerciant tous les organisateurs du festival, tous les officiels et tous ceux qui s’intéressent au cinéma dans cette belle ville et qui ont atteint la vingtième édition.

Comme je l’ai dit dans mon allocution prononcée à cette occasion avait-elle précisé, la vingtième édition représente beaucoup d’efforts pour que ce festival atteigne cette édition et je voudrais remercier tous les habitants d’Imouzzer qui s’intéressent au cinéma. Nous savons que le cinéma n’est pas seulement un divertissement ou un plaisir, c’est une conscience et une diffusion de la culture et de la conscience. Je voudrais féliciter la ville d’Imouzzer pour ce grand festival ainsi que tous ceux qui sont responsables au niveau de cette ville.

A noter que Treize courts-métrages dont deux espagnoles, un égyptien, un Libyen et 09 courts métrages marocains rentrent en compétition lors de cette 20ème édition du Festival International du Cinéma des Peuples qu’organise le Ciné-Club d’Imouzzer de Kandar au complexe culturel de de la Ville d’Imouzzer du 21 au 24 novembre 2024 en cours.

Les films marocains en compétition internationale du courts-métrages lors de cette édition sont : « SOLOFAN » du réalisateur Erraihani Yassine, « 65 DAYS » du réalisateur Anass Hattam, « FOR ME » de la réalisatrice Intissar El Azhari, « GRAY DAYS » de la réalisatrice Abir Fathouni, » A day or part of day » du réalisateur Benjaber Brahim Khalil, » Souls » de Yassine Elmoujahid, « Une mémoire pour l’Oubli » du réalisateur El Houari Ghoubari, « visiteur » du réalisateur Redouane Laknine et le films de la réalisatrice Naima Zitam « Belmaqloub ».

Le cinéma espagnol participe à cette compétition internationale des Court-métrage avec les deux films respectifs « Rastros del Tiempo » du réalisateur Juanlu Galan et « Dónde estás, Samuel Bronston? » du réalisateur Victoriano Rubio alors que le cinéma Egyptien participe avec le Film » At The Last Moment » du réalisateur Abanob Melad et le cinéma Lybien avec le film « trace » du réalisateur Faraj Mayouf.