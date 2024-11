La ville d’Ifrane accueille le championnat national Du Pizzaïolo au titre de l’année 2024 29 et 30 novembre 2024

Mohamed El Deriham

La ville d’Ifrane abritera, les 29 et 30 novembre 2024, la deuxième édition du championnat national du meilleur « chef » de Pizzaïolo pour l’année 2024, avec la participation d’une trentaine de participants (tes) des différentes régions et Provinces du Royaume et des plus brillants chefs dans le domaine aux niveaux national et international pour juger les étapes de ce championnat national.

A cette occasion, et afin de rapprocher les intéressés et les lecteurs en général de ce championnat national du meilleur pizzaïolo de notre pays, nous avons posé trois questions à M. Mohamed Mazouri, président de l’Association marocaine des chefs, dont voici les réponses dans l’entrevu qui suit :

Le Journal : Pourquoi un concours national des pizzaïolos au Maroc et dans quel(s) objectif(s) sous-tend(ent) son organisation ?

Mohamed Mazouri : Pour ce qui est du concours national des pizzaïolos 2024, cette édition sera organisée dans sa deuxième édition après le succès de la première édition qui s’est tenue à Marrakech. Cette édition verra également la participation d’éminents chefs nationaux et internationaux dans le jury, notamment le chef marocain Abdessamad El Idrissi, vainqueur du championnat du monde de la pizza 2019, le chef français Frédéric Scatto, vainqueur du championnat du monde de la pizza 2018, ainsi que la participation de grands chefs locaux. Au total notamment, une trentaine de participants venus de tout le Royaume ont été sélectionnés pour concourir pour le titre.

L’objectif de l’organisation de cet événement est de lier les relations professionnelles et culturelles entre les pays qui sont liés à la cuisine marocaine, ainsi que d’élever le niveau de professionnalisme et d’artisanat afin d’être en mesure d’offrir le meilleur au client marocain en général.

Le Journal : Et qu’en est-il du choix de la ville d’Ifrane pour abriter la deuxième édition de cet événement national après Marrakech qui a accueilli la première édition ?

Mohamed Mazouri : La ville d’Ifrane a été choisie cette fois-ci pour faire connaître la région, qui se caractérise par ses attraits touristiques et son climat unique, ainsi que pour mettre en valeur la région de l’Atlas, hôte de cet événement.

La compétition se déroulera au restaurant emblématique LA PAIX à Ifrane, fondé en 1964, raison pour laquelle nous l’avons également choisi comme titre de cette édition.

Le Journal : Quelles sont les nouveautés de cette deuxième édition par rapport à la première ? Et Quels sont les grands noms du secteur qui y participent?

Mohamed Mazouri : La nouveauté de cette édition est l’introduction de deux types de pizzas : La première demandera à tous les participants d’utiliser des ingrédients et des produits marocains dans leurs recettes avec une saveur marocaine, tandis que la seconde demandera une pizza sucrée avec une saveur optionnelle.

