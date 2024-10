Le Ministre de la Justice procède à L’Installation du nouveau gouverneur De la province d’Ifrane

Mohammed Drihem

Mercredi 29 Octobre 2024, M. Abdellatif Ouahbi ministre de la Justice, a présidé la cérémonie d’installation du nouveau Gouverneur de la Province d’Ifrane M. Driss Misbah que SM le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur à la tête de cette province.

Dans un discours prononcée lors de cette cérémonie d’installation marquée notamment par la lecture du Dahir de nomination, M. Ouahbi a félicité le nouveau gouverneur pour la confiance placée en lui par S.M Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie en soulignant que ses compétences et sa longue expérience en administration aux seins secteur des eaux et forêts d’où il vient sont de nature à l’aider à accomplir avec Brio et comme il se doit cette nouvelle mission à la tête de la Province d’Ifrane.

Dans ce cadre ; le ministre de la justice a rappelé les Hautes Orientations Royales visant à renforcer l’ouverture de l’administration territoriale et l’amélioration de la qualité de ses services en étant à l’écoute des citoyens et à leurs doléances, mettant l’accent sur la haute sollicitude dont SM le Roi entoure les habitants de cette province.

De par sa position géographique et son potentiel, la province de d’Ifrane est appelée à s’inscrire dans un processus de développement durable sur les plans économique, social et touristique à l’instar des autres provinces du Royaume pour contribuer au renforcement de la place qu’occupe désormais le Maroc dans la région et dans le monde avait-il précisé .

Le ministre a rappelé notamment et surtout ; l’importance cruciale de la question de l’eau dans le contexte actuel au niveau du Maroc et particulièrement à Ifrane, appelant le nouveau gouverneur à redoubler d’efforts, aux côtés des autres acteurs locaux, à apporter des réponses adéquates à cette problématique dans le cadre de la mise en œuvre des Hautes Directives Royales dans le domaine et à doubler ses efforts pour veiller sur la préservation de cette richesse forestière de la province d’Ifrane aussi ; sachant bien sûr que sa formation forestière, ses connaissances scientifiques et sa longue expérience dans le secteur lui seront d’un très grand apport à coup sûr pour réussir dans ses nouvelles fonctions de Gouverneur à la tête de la province d’Ifrane .

Par la même, Abdellatif Ouhbi a félicité le Gouverneur sortant M.Abdelhamid El Mazid aussi pour les grands efforts déployés pour réussir les grands chantiers de développement socio-économique ouverts dans la province d’Ifrane que pour la confiance place en lui par S.M Le Roi Mohammed VI Le Glorieux qui l’a nommé Gouverneur de la province de Kenitra.

Cette cérémonie d’installation du nouveau gouverneur s’est déroulée en présence notamment du wali de la région de Fès-Meknès, gouverneur de la préfecture de Fès, Mouaad El Jamai, et des représentants du corps de la magistrature, des chefs de services extérieurs , des conseils élus et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Rappelons enfin que M. Driss Misbah, que SM le Roi Mohammed VI a nommé gouverneur de la province d’Ifrane, est né le 26 mars 1964 à Assoul, à la province de Tinghir. Il est ingénieur lauréat de l’Ecole Nationale Forestière des Ingénieurs de Salé en 1989, et titulaire du Diplôme des études de 3ème cycle en Grèce en 1997.

M. Misbah a entamé sa carrière en 1992 en qualité d’ingénieur au Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte contre la Désertification, où il a exercé plusieurs responsabilités, dont celle de chef du centre de développement forestier de Midar à partir de 1998 et de Ksiba à partir de 2002, et de chef de service provincial à Taounate à partir de 2005.

Il a été nommé, à partir de 2006, directeur régional des eaux et forêts à Laâyoune, puis à Rif-Tétouan à partir de 2008 et ensuite Inspecteur général du Haut-commissariat aux Eaux et Forêts et à la lutte contre la désertification à partir de 2013.

M. Driss Misbah a occupé le poste d’ingénieur en chef principal à l’Agence Nationale des Eaux et Forêts, avant d’être nommé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI Gouverneur de la province d’Ifrane à partir du 18 octobre 2024. Il est marié et père de trois enfants.