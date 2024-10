KSAR AIT BEN HADDOU AU RENDEZ-VOUS AVEC L’INAUGURATION DU 2ème FESTIVAL IZOURAN

Mohammed Drihem

Vendredi 18 Octobre 2024, La localité d’Ait Ben Haddou relevant de la Province d’Ouarzazate a été au rendez-vous avec l’inauguration de la 2ème édition du Festival Izouran organisée du 18 au 20 octobre cours à Ksar Ait Ben Haddou par l’association WE SPEAK CITIZEN, en collaboration avec lh-écho production et la Maison de l’Oralité et ce ; en présence des représentants de l’autorité locale.

La cérémonie inaugurale de ce festival a été marqué par la visite de l’exposition « Regards Croisés » organisée par la photographe marocaine Ilham Fouwad et la dessinatrice française Cami dans le Cadre de

Cette résidence artistique « Regards Croisés » a mis en lumière les artistes et gardiens du patrimoine immatériel, notamment à travers les atours de la femme amazigh.

Dans sa déclaration au Journal ; la photographe Ilham Fouwad avait souligné que cette exposition artistique est le fruit du travail effectué dans le cadre de la nouvelle collection de la Maison de l’oralité à Ait Ben Haddou avec l’association WE SPEAK CITIZEN et qui a pour but de mettre en lumière les atours de la femme amazigh. Nous avons été de Tiznit à Tinghir avec Cani dessinatrice de presse française et nous avons rencontré différentes tributs pour pouvoir capter par l’image (dessins ou photos) les traditions vestimentaires, les bijoux et les traditions festives avait-elle précisé.

« Nous avons été aussi chez des artisans pour montrer à travers l’image la technicité de toutes ces étapes du savoir-faire ancestral et ce, dans le but de pouvoir montrer, répertorier et préserver le patrimoine amazigh à travers la préservation des atours de la femme amazigh et de pouvoir ; au sein de la maison de l’oralité ; avoir accès à tout cela pour la génération future et aussi pour les ouvrir au Monde » avait elle conclut.

La visite de cette belle galerie d’art qui présente le fruit du travail de l’équipe de la Maison de l’Oralité qui a parcouru plusieurs régions pour rencontrer ceux qui perpétuent ses savoir artisanaux a été suivie par une conférence sur le patrimoine oral et l’oralité animée par Alioune Sall fondateur et directeur exécutif de l’african futures institute ; un groupe de réflexion panafricain basé à Pretoria ; spécialiste en matière de perspective et en développement des capacités et par Mme Loubna Mouna président fondatrice de l’ONG de WE SPEAK CITIZEN et initiatrice de la Maison de l’Oralité à Ksar Ait Ben Haddou.

Pour Loubna Mouna ; président fondatrice de WE SPEAK CITIZEN ; l’idée aujourd’hui ; c’est qu’on puisse réfléchir ensemble à ce patrimoine oral, et de savoir ce que ça peut dire pour nous le patrimoine oral ? Est-ce vraiment c’est du passé et est ce qu’il y’a intérêt pour le preserver ? Où bien on peut figer et passer à l’écrit en disant que c’est du passé et il faut regarder en face pour pouvoir avancer ? Elle a ajouté qu’aujourd’hui et pendant toutes les journées du festival ; « nous allons questionner vos consciences mais avant tout ; questionner vos cœurs en espérant que petit à petit vos cœurs vont pouvoir s’ouvrir aux cœurs des Hommes qui sont dans la vallée ».

Cette conférence c’est terminé par la projection d’un film documentaire sur le parcours d’une jeune basketteuse issue des peuples autochtones aux USA présenté par Kawtar kbatou du consulat des états Unis suivi d’une soirée artistique au gala animée par un jeune groupe de la musique moderne de la Ville d’Ouarzazate.

A noter que lors de cette nouvelle édition du festival Izouran de Kser Ait Ben Haddou dont objectif est de promouvoir la préservation du patrimoine oral amazigh et de renouer avec les racines amazighes; la Maison de l’Oralité dévoilera les fruits de deux années de recherche et de travail artistique autour des atouts de la femme amazighe qu’elle a mené pendant cette période en collaborant avec des artisans, des artistes dans les domaines de la photographie, de la peinture et de la mode, afin d’explorer les trésors et secrets de l’ornementation des femmes amazighes à travers les bijoux, les vêtements et le maquillage traditionnel.