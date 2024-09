TOURISME : LA REGION FES MEKNES A L’HONNEUR AU SALON INTERNATIONAL DU TOURISME DE PARIS

Réalisé par Mohammed Drihem

La Régional Fès Meknès a été à l’honneur au Salon International du Tourisme qui s’est tenu à Paris du 17 au 19 septembre 2014 et auquel le Conseil Régional du Tourisme de la Région (CRT Fès-Meknès) a participé activement et avec une importante délégation composée des professionnels du Tourisme des provinces de Fès, Meknès, Ifrane, Moulay Yacoub et Boulmane.

Pour en savoir plus sur cette participation honorable de la Région Fès Meknès à cette édition 2024 du Salon International du Tourisme de Paris, nous avons abordé Moulay Ahmed Sentissi président du Conseil Régional du Tourisme de la Région Fès Meknès qui a bien voulu nous accorder cette petite interview :

Le Journal : Comment se présente le secteur touristique dans la région Fès Meknès et quel bilan faites-vous de cette saison estivale 2024 ?

Sentissi : le secteur touristique dans la Région Fès Meknès reprend après une basse saison estivale nuancée due à des facteurs exogènes (élections européennes, législatives en France, euro de football en Allemagne, jeux olympiques et para olympiques, etc.…) mais l’avenir s’annonce positif avec des réservations en très forte hausse dès le début du mois d’octobre.

Le secteur est en pleine mutation avec l’ouverture prévue de plusieurs établissements dans les mois qui viennent, la mise en place d’un vaste chantier en préparation des grandes échéances qui attendent notre région (à savoir ; la coupe d’Afrique, déjà actée et la coupe du monde et la visite d’inspection de la FIFA attendue dans les prochains jours…) Sans oublier le vaste chantier de rénovation des médinas de nos villes impériales sur instructions de SM que Dieu l’assiste et sur lequel planche sans discontinuer les autorités locales avec à leur tête le Wali de la région Fès Meknès

Le Journal : Qu’en est-il du plan d’action du CRT Fès Meknès et quelles en sont les actions phares ?

Sentissi : L’équipe du CRT Fès Meknès travaille sans relâches pour la promotion de notre destination et ceci à différents niveaux. Un plan de communication a été mis en place pour l’ensemble de la marque régionale ( chaque province sera servie ) avec plusieurs capsules promotionnelles qui ont d’ores et déjà été diffusées sur des chaînes internationales ( euronews…trip advisor…etc…) et des émissions dédiées ( grand public ) tournées chez nous et bientôt un plan marketing digital sera mis en place avant la fin de l’année.

Nous organiserons en novembre (avec le soutien de nos partenaires institutionnels) un CRT cup de golf ⛳ qui aura lieu sur Fès, Meknès et à Ifrane (Royal golf de Fès et le Michlifen Golf et Ressort) on aura une forte participation à tous les salons internationaux.

On Coorganisera avec l’Association Grande Ismaïlia à Meknès le Fitam sous le Haut patronage de S.M Le Roi Mohammed VI qui verra ; à l’occasion ; une très grande participation de tous les professionnels de la région avec la mise en valeur de chaque province et de ses atouts et on mettra en place des circuits équestres à travers toute la région et l’organisation Réception de T. Operateurs notamment pour les journalistes nationaux et internationaux pour leur faire découvrir notre région Etc….

Le Journal : La région Fès Meknès a été bien à l’honneur au Salon international du tourisme qui s’est tenu à Paris du 17 au 19 septembre 2024 derniers. Voulez-vous bien nous rapprocher un peu de cette participation honorable du CRT Fès-Meknès Meknès à ce Salon ?

Sentissi : Effectivement la région Fès Meknès a eu le privilège pour la première fois d’être à l’honneur dans un grand salon international majeur. A l iftm Paris porte de Versailles. Un stand spécifique a été préparé par nos partenaires de l’ONMT pour permettre à tous les professionnels de la région ayant fait le déplacement de pouvoir dignement représenter cette belle destination. Un remerciement spécial à toute l’équipe du CRT Fès Meknès qui a préparé et travaillé pour honorer sa région ainsi que les représentants de Fès, Meknès, Ifrane, Azrou, Boulemane avec son projet de festival du safran pour bientôt, Molay Yacoub avec vichy thermalia, les hôteliers, transporteurs, le président de la fédération nationale des agences de voyages et également le déplacement de Mr Zouiten le DG de la fondation esprit de Fès pour parler du festival des musiques sacrées ( 1er festival culturel mondial !) . A rappeler qu’en 2024 notre région a été classée 4ème destination culturelle mondiale.

Je tiens à remercier le ministère du tourisme, les autorités locales et à leur tête le Wali de la région , les conseils élus et bien sûr les professionnels de notre région qui ne cessent de faire des efforts pour hisser cette destination dans la position qu’elle a toujours méritée ( le top 3 national !)

Sans oublier les réunions tenues avec différents aéroports de France, des compagnies aériennes pour densifier nos dessertes et se préparer au grand rdv de 2030