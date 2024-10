APRES 10 ANS LE SKI CLUB IFRANE RENOUE AVEC LES TRAILS ET ORGANISE AVEC SUCCES LE 2ème TRAIL DE LA VILLE D’IFRANE

Mohammed Drihem

Samedi 26 octobre 2024 en cours; l’association Ski Club Ifrane à organisé la 2ème Édition du Trail de la ville d’Ifrane et ce, en célébration de la fête de la marche verte dans la Ville Ramsar d’Ifrane

Organisée et très bien réussie avec le concours de l’association sportive d’athlétisme d’Ifrane et le soutien des autorités provinciales et locales, la collectivité territoriale locale et du Sponsor de l’évènement ; cette nouvelle édition du Trail de la ville d’Ifrane – la Seconde après celle organisée en Aout 2014 déjà – à connu la participation d’une cinquantaine de Traillers des deux sexes qui ont parcouru un circuit forestier de 25 kms tracé en pleine cédraie et zones humides d’Ifrane ainsi qu’une trentaine de randonneurs et randonneuses de Casablanca, Ifrane et des villes avoisinantes venus prendre part à cette randonnée pédestre de 08 kms organisée à l’occasion dans le site Ramsar de Tizguite (Plans d’eau Zerouka et Val d’Ifrane) avec le concours de l’association des Amis du Val d’Ifrane.

Dans sa déclaration au Journal, Abdenbi Leghenane Président du Ski Club Ifrane a tenu de préciser que ce le SCI organise là ; un Trail de 25 kilomètres qui a traversé la ville d’Ifrane et ses belles forets avec la participation de quelques 82 traillers.

Le temps à été à notre avantage avec cette pluie fine qui a arrosé la ville et sa région en facilitant ainsi notre travail sachant bien aussi que les traillers aiment bien eux aussi le temps où il n’y a pas beaucoup de soleil avait-il conclu.

De son côté, le président du club d’athlétisme d’Ifrane partenaire technique du Trail Houcine Aharchaou a avancé au Journal que ce son Club d’athlétisme à participé à la réussite de cet évènement sportif de la ville d’Ifrane tant attendue et ce, en mettant à la disposition des organisateurs des juges de parcours et des contrôleurs au postes de passage de control des traillers.

Nous sommes ravis et très honoré d’avoir contribué à la réussite de cet évent sportif d’Ifrane que nous voulons international très prochainement Inchaa Allah

Quant aux deux champions gagnants du Trail Jamila Ayachi et Saad Touil ils se sont déclarés très satisfaits de leur participation à cette édition du Trail d’Ifrane et de leurs performances respectives réalisées pour y occuper la première marche du podium.

La première marche du podium de cette 2ème édition du Trail de la Ville d’Ifrane bien réussie par le Ski Club Ifrane est revenue chez les Dames à la gazelle d’Ifrane Jamila Ayachi qui a parcouru la distance des 25 kms en 1:42:57 suivie de Fatima Zahra Regui Ghenzaz d’Azrou en deuxième position avec un chrono de 1:47:10 et de Saktaba Faridi de Fès à la troisième place avec 1:51:37.

Chez les hommes. Le trailler Saad Taouil de la ville de Moulay Driss Zerhoun a occupé le premier rang en réalisant un chrono de 1:26:40 suivi de Kamel Abdelkrim avec un chrono de 1:26:41 et de Youssef Ouamou d’Azrou avec un temps de 1:27:32.

La cérémonie de remise des primes aux trois gagnants du traillers à eu lieu à la place de la poste du centre-ville sous la Présidence du Pacha de la Ville d’Ifrane et en présence du président du Ski Club Ifrane Abdenbi Leghenane, du président du Club Sportif d’Athlétisme d’Ifrane Aharchaou Houcine et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires.