POLLUTION DES EAUX PAR LES MARGINES : L’AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE D’OUM RBIA LANCE UN APPEL AUX HUILERIES

Mohammed Drihem

Conformément aux Hautes Instructions Royales de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu le protège, visant à assurer la préservation des ressources stratégiques de notre pays, notamment l’eau, et dans le cadre de la stratégie du Ministère de l’Équipement et de l’Eau pour renforcer la sensibilisation autour des questions liées à l’eau, l’Agence du Bassin Hydraulique de l’Oum Er-Rbia (ABHOM) intensifie ses efforts pour préserver la qualité de l’eau et continuer de maintenir un équilibre durable des ressources hydriques aussi bien de surface que souterraines.

Dans ce sens, l’Agence s’engage à limiter les impacts néfastes des margines sur l’environnement, notamment sur les ressources en eau, dans un contexte où la culture de l’olivier occupe une place croissante, entraînant l’expansion des huileries et des défis environnementaux liés au rejet non contrôlé des margines dans le milieu naturel.

Ce comportement irresponsable ; précise un communiqué de l’ANHOM ; contribue à la pollution des nappes phréatiques, des cours d’eau et des barrages, provoquant ainsi la destruction de la faune et la flore aquatique, notamment les poissons et les algues, et d’autres organismes vivants. Il affaiblit également le débit des rivières, obstrue les canaux d’irrigation, endommage les infrastructures de drainage et dégrade les paysages, affectant ainsi la beauté de plusieurs sites naturels.

Pour lutter contre ce phénomène et en atténuer les effets ajoute-t-on, l’Agence du bassin hydraulique de l’Oum Er-Rbia mène chaque année, en coordination avec divers acteurs, des campagnes de sensibilisation autour des dangers liés aux déchets des huileries et des mesures concrètes pour y remédier. Ces campagnes se déroulent dans les provinces relevant de sa zone d’action, notamment à l’approche de la saison des récoltes et de la production d’huile d’olive.

Parmi les solutions proposées, l’Agence recommande l’installation de bassins imperméables dans les huileries pour l’évaporation des margines et le traitement des résidus d’olives. En parallèle, l’Agence soutient activement les initiatives de gestion des déchets, en offrant un accompagnement technique et en participant au financement de certaines stations de traitement, dans le cadre de conventions de partenariat.

L’Agence tient également à rappeler que les propriétaires d’huileries risquent des sanctions sévères en vertu de la Loi sur l’eau 36-15 s’ils persistent à polluer les ressources en eau avec leurs déchets. Toute infraction, qu’elle concerne un rejet direct dans les cours d’eau ou la pollution des nappes phréatiques, expose le contrevenant à une amende comprise entre 10.000 et 500.000 dirhams.

Par conséquent, l’Agence renouvelle son appel à tous, en particulier aux propriétaires des huileries, les incitant à s’engager dans les efforts déployés pour protéger l’environnement et préserver les ressources en eau d’une part, et à réhabiliter le secteur de la production d’huile d’olive, qui est considéré comme un secteur prometteur pour un développement inclusif et durable.