Province de Jérada : L’ANEF procède au lancement De projets Phares pour un Développement

Mohammed Drihem

Mardi 15 octobre 2024 dernier, M. Abderrahim Houmy, Directeur Général de l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF), accompagné du Gouverneur de la Province Jarada M. Mabrouk Tabet a effectué une visite de travail dans la Province de Jerada visant à évaluer les progrès des projets contribuant au développement durable et à la résilience écologique de la région.

Cette visite de Travail qui rentre dans le cadre de la stratégie « Forêts du Maroc 2020-2030 » lancée par SA MAJESTE le Roi que Dieu le Glorifie avait comme s’est articulé autour de plusieurs projets dont la valorisation durable des ressources naturelles, la promotion de filières économiques locales, la préservation de la biodiversité et la gestion durable des écosystèmes forestiers.

Des initiatives telles que la réhabilitation du Parc Naturel de Chekhar, la plantation du caroubier dans le cadre d’un modèle de gestion collaborative avec des coopératives locales, le développement de l’aquaculture en milieu désertique, ainsi que le soutien aux filières du romarin et de l’alfa, témoignent d’une approche intégrée et participative.

Ce programme selon ses initiateur ; vise à conjuguer développement économique et préservation de l’environnement, tout en renforçant la résilience face aux défis climatiques.

Dans ce cadre d’initiatives donc, on apprend qu’avec un budget de 80 millions de dirhams, le projet de valorisation du Parc Naturel de Chekhar débutera en 2025. Il portera sur la réintroduction d’espèces protégées et la création d’infrastructures écotouristiques, renforçant ainsi l’économie locale tout en préservant la biodiversité. Ce projet fait suite aux résultats concluants des enquêtes publiques de création de ce Parc naturel, lancées par l’Arrêté du ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts.

Parmi les actions lancées à l’occasion de cette visite, il y a la réintroduction d’espèces menacées telles que la gazelle de cuvier et le mouflon à manchettes et la conservation et la restauration des habitats essentiels à la biodiversité.

Aussi, il y’a lieu de noter que le projet phare de 330 hectares de caroubiers à Mahsser, soutenu par un investissement de 7,3 millions de dirhams, associe des coopératives locales à une gestion collaborative. Ce modèle permet la valorisation des terres tout en assurant des revenus aux coopératives via l’exploitation exclusive des ressources naturelles. Un chèque de 204 000 dirhams a été remis à la coopérative Khairat du Douar Mssaada pour encourager ces efforts.

De même ; L’aquaculture en milieu désertique a été mise en avant à travers un projet d’appui visant à promouvoir l’aquaculture intégrée. Ce projet a pour objectif de développer des productions aquacoles en ayant recours, d’une part, à l’intégration de l’élevage de poissons au niveau des bassins d’irrigation de la province, et d’autre part, par la promotion de la culture de la spiruline ou autre produit aquacole au profit des jeunes et des femmes. L’ensemble s’inscrit dans une démarche de création d’un écosystème favorable à l’investissement et à l’entrepreneuriat.

Le projet, doté d’une enveloppe budgétaire de 25 millions de dirhams sur trois ans, s’articule autour de quatre composantes principales, à savoir : La mise en place d’un centre d’excellence de production aquacole et de formation aux métiers de l’aquaculture désertique, l’appui au développement de systèmes socio-économiques de production aquacole résilients en environnement désertique, la promotion de l’entrepreneuriat aquacole et enfin ; la promotion de l’écotourisme halieutique.

Dans la foulé, il y’a lieu de souligner qu’un projet de 121,61 millions de dirhams visant la protection, la réhabilitation et la valorisation des nappes de romarin et d’alfa a été lancé. Il implique les coopératives forestières locales dans la gestion durable de ces ressources naturelles, offrant ainsi des opportunités de développement socio-économiques.

Par la même occasion ; le Programme axé sur la réhabilitation des forêts dégradées et la lutte contre la désertification, a également été dévoilé. Il prévoit la plantation de 6800 hectares sur trois ans, avec un budget de 115 millions de dirhams. Une première tranche de 1580 hectares est lancée en 2024.Ce budget couvre les travaux de régénération des écosystèmes forestiers, de lutte contre l’érosion du sol et à la compensation pour les mises en défens au profit des populations locales.

A noter notamment que cette journée a été marquée par la signature de trois mémorandums d’entente et de six conventions de partenariat visant à soutenir le développement durable des communautés locales. Ces accords reflètent l’engagement commun des parties prenantes à améliorer les conditions de vie des habitants tout en préservant les ressources naturelles.

La journée s’est clôturée par la remise d’un drone multi-usages de haute performance à la Direction Régionale de l’ANEF de l’Oriental, marquant une étape importante dans la modernisation des métiers de l’ANEF. Ce nouvel outil renforcera la capacité de l’ANEF à surveiller, gérer et inventorier les ressources des écosystèmes forestiers de manière plus efficace et précise.

L’ensemble de ces initiatives, lancées dans le cadre de la Stratégie « Forêts du Maroc » et pilotées par l’ANEF, témoigne de l’engagement constant de cette dernière répondre aux besoins des communautés locales tout en assurant la protection des écosystèmes naturels et la promotion d’un développement durable au bénéfice de tous.