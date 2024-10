20 COURTS FILMS EN LICE A LA 25ème EDITION DU FESTIVAL CEDRE UNIVERSEL DU COURT-METRAGE DES VILLES IFRANE ET AZROU

Mohammed Drihem

La 25ème édition de Festival Cèdre Universel du Court-métrage prévue par L’association Ciné-club Enfance et Jeunesse d’Azrou/Ifrane durant la période du 07 au 10 novembre prochain ; connaitra cette année l’entrée en lice de 20 courts métrages représentant ainsi une quinzaine de Pays dans le cadre de la compétition internationale de courts métrages « cèdre d’or ».

Dans un communiqué parvenu à la rédaction, la Direction du festival a annoncé avoir reçu du comité de sélection les 20 films qui seront programmés lors de la 25ème édition juste après avoir accompli la tâche qui lui a été confiée.

Selon le président du dit comité ; cette sélection de vingt films pour la compétition n’est pas une tâche facile, car la sélection a été faite pour un ensemble de critères conformes à la loi sur la compétition en termes de qualité, de représentation des pays étrangers participants, etc.

Le comité a estimé que les 65 films, allant des fictions aux documentaires, valent tous la peine d’être vus.

Aussi ; les membres du comité de supervision, composé du réalisateur et directeur de la photographie Mohamed Charaf Ben Chikh en tant que président du comité de sélection préliminaire, accompagné du journaliste Said Hajjam, du critique Moujahid Jaber et de la réalisatrice Nadia Tazi, ont exprimé la difficulté de la tâche. Ils ont remercié tous les créateurs pour leur intérêt, comprenant que les règles de la compétition limitent la sélection 20 films seulement pour la compétition du Cèdre d’or, laissant la décision finale aux deux jurys des documentaires et des fictions pour annoncer les films gagnants de la 25ème édition du festival.

Placé sous le thème : « Une nouvelle voix pour une nouvelle jeunesse » ; la célébration de la 25ème édition du festival Cèdre Universel du Court-métrage qui coïncide cette année avec la célébration de la fête de la Marche verte aura lieu du 07 au 10 novembre 2024 à Azrou et Ifrane avec au programme : Du Ciné animation en plein air et animation musicale au profit des jeunes et les élèves des établissements scolaires des deux villes Azrou et Ifrane, une soirée en hommage aux stars du cinéma Marocain et ailleurs, des rencontres ouvertes avec les jeunes créateurs, des tables rondes au tour des thèmes : « problématique de la production et le métier du producteur en question » et des « jeunes créateurs, gageure pour l’avenir du cinéma ».

Le festival connaitra également des Compétitions feu Noureddine Sail (cèdre d’or) des films courts universels (documentaires et fictions), un Concours d’écriture des scénarios, un Masters class avec des stars du cinéma, la Publication des nouveaux ouvrages du cinéma, des Ateliers de formation de l’écriture du scénario jusqu’à la réalisation avec des encadreurs professionnels, des Expositions des antiquités cinématographiques (appareils photos, caméras, projecteurs et disques…, livres et tableaux de peintures…) et des Sortie visite des lieux de tournage.

A rappeler que le Festival Cèdre Universel du Court-métrage est organisé de 1978 par l’Association Ciné-club Enfance et Jeunesse D’Azrou/Ifrane dans l’objectif de Marquer l’identité touristique de la province d’Ifrane et sa région, de faire un appel aux plus larges publics à visiter la province et enrichir son développement, de créer un espace d’échange culturel entre les Hommes du cinéma et d’encourager finalement les producteurs à réaliser ses films dans la région.