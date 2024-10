La caravane nationale « Sport sans dopage » Arrive dans la ville d’Ifrane Centre sportif national par excellence

Mohammed Drihem



Aujourd’hui Jeudi 26 septembre 2024 la caravane «Sport sans dopage» est arrivée dans la ville d’Ifrane où les représentants de l’AMAD et ses invités ont présenté lors d’un séminaire organisé à l’occasion sous la présidence du gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid et en présence de la Présidente de l’AMAD Fatima Abouali ; les objectifs de la caravane et les effets des produits d’amélioration de la performance sur la santé de la population adolescente marocaine suivi d’un débat très riche sur la lutte antidopage.

Dans son Discours d’Ouverture, Abdelhamid El Mazid a tenu de rappeler que la Ville d’Ifrane est une destination privilégiée des athlètes, aussi bien nationaux qu’étrangers, qui optent pour des séjours d’entraînement dans des stades et circuits sportifs dédiés à la préparation des compétitions internationales dans la ville d’Ifrane , ainsi qu’en raison de ses qualités écologiques et de son infrastructure touristique.

Le secteur sportif au Maroc, avait-il ajouté ; est devenu un secteur important qui contribue au rayonnement de notre pays le Maroc au niveau international, à la promotion des valeurs de citoyenneté et de cohésion, et à l’émergence de talents prometteurs qui rivalisent d’honorabilité lors des manifestations sportives internationales.

Aussi avait-il précisé, le peuple marocain est très fier de la place que le domaine sportif a atteint au niveau national, continental et international sous la Direction clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie, Il a mis en exergue notamment ; les infrastructures disponibles dans la ville, telles que l’Académie d’athlétisme Mohammed VI, le complexe sportif de la paix, la salle couverte, ainsi que les terrains de jeux et les centres Socio-sportifs de proximité sans omettre de signaler que la Ville d’Ifrane compte parmi les villes qui accueilleront la Coupe du Monde 2030 en termes d’hébergement et de préparation des équipes et pour se faire, la ville connaîtra la naissance de bien d’autres projets pour la préparer culturellement et sportivement pour cet événement international majeur.

Par ailleurs ; Gouverneur d’Ifrane a tenu de préciser que le phénomène du dopage dans le sport est un phénomène mondial qui reste l’un des défis les plus importants à relever en raison de son incompatibilité avec l’éthique sportive, ainsi que des dommages sanitaires, moraux et matériels liés à l’utilisation de ces produits dopants d’où l’objectif de la création de l’Agence Marocaine de Lutte contre le Dopage et les rôles efficaces qu’elle joue pour lutter contre le fléau du dopage qui sont clairs avait-il précisé.

Dans sa Déclaration au Journal, la Présidente de l’AMAD Fatima Abouali a souligné que la caravane « Sport sans Dopage » organisée par l’Agence Marocaine anti dopage est au niveau du troisième arrêt de de la neuvième étape qui s’organise sous le patronage de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l’assiste.

Au fait, avait-elle ajouté ; cette étape a connu déjà plusieurs arrêts notamment au niveau de la ville de Meknès et la province de Taza pour arriver aujourd’hui au niveau de la province d’Ifrane, sachant bien sur que la Ville d’Ifrane connaît quand même un grand potentiel sportif de concentration et d’entraînement aussi précisant que la lutte contre le dopage ; c’est l’affaire de nous tous et il faut qu’on lutte contre ce fléau depuis le jeune âge, et c’est pour la préservation de la santé en général.

A noter que la lutte antidopage constitue un défi important à relever, vu ses répercussions au niveau sanitaire, moral et matériel qui nécessite un effort commun de l’ensemble des composantes de la société pour préserver les jeunes générations.

Le programme de cette caravane comprend, entre autres, des ateliers pédagogiques, des colloques scientifiques, des activités adaptées et encadrées par le personnel de l’Agence, en plus de rencontres thématiques axées notamment sur les raisons de l’interdiction du dopage dans le sport, les effets du dopage sur les jeunes, les moyens de lutte contre ce fléau, ainsi que le rôle de sensibilisation de l’AMAD.