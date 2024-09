Communiqué de presse

Mercredi 18 septembre 2024

Première édition du Forum national de l’enseignant

26 et 27 septembre 2024 à Rabat

⦁ Mise en valeur des réussites nationales et découverte des approches inspirantes à l’international, à travers plus de 150 interventions (plénière, master class, tables rondes, conférences) ;

⦁ Près de 3000 enseignants de tout le Maroc participants et diffusion live du contenu.

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Rabat accueille, les 26 et 27 septembre 2024, la première édition du Forum National de l’Enseignant, un événement inédit qui rassemblera 3.000 enseignants de toutes les régions du Royaume, sous le thème “L’Enseignant: Moteur de Transformation de l’Éducation”.

Organisé par le Ministère de l’Éducation Nationale, du Préscolaire et des Sports en partenariat avec la Fondation Mohammed VI de Promotion des Œuvres Sociales de l’Éducation-Formation, ce forum vise à mettre en lumière le rôle central des enseignants dans la transformation de l’école publique, à la hauteur des attentes des citoyens. Cette édition inaugurale se distingue par son approche novatrice, dont le contenu a été co-construit avec les enseignants, afin de répondre au mieux aux enjeux de leur métier et de ses mutations. Le programme scientifique, riche et diversifié, ouvert sur les réussites nationales et les approches inspirantes à l’international, compte plus de 150 interventions et activités autour de quatre axes principaux :

1. Se former au métier d’enseignant ;

2. S’épanouir dans son travail ;

3. Adopter des pratiques efficaces en classe ;

4. Comprendre ses élèves.

Le Forum National de l’Enseignant, est un espace réservé aux enseignants et professionnels du secteur de l’éducation inscrits par les académies régionales, et directions provinciales selon des critères de représentativité territoriale, genre, cycle d’enseignement, capacité à diffuser auprès du reste de la communauté des enseignants, tranches d’âge et niveaux d’expérience, afin de garantir une représentativité équitable, d’enrichir les échanges et de promouvoir une dynamique intergénérationnelle, notamment. L’intégralité du contenu sera disponible en ligne, et les plénières et tables rondes transmises en live sur les réseaux sociaux de manière à garantir au plus grand nombre l’accès au contenu de la programmation scientifique.

Ce Forum aspire à devenir un rendez-vous annuel, afin de permettre une participation, la plus large possible de la communauté des enseignants, pour renforcer la dynamique de transformation qualitative de l’école publique, portée par les femmes et les hommes de l’Éducation nationale.