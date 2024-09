Mohammed Drihem

L’association WE SPEAK CITIZEN, en partenariat avec lh-écho production et la Maison de l’Oralité, organise la 2ème édition du Festival « IZOURAN » du 18 au 21 octobre 2024 au Ksar Ait Ben Haddou à Ouarzazate.

Lors de ce festival qui a pour objectifs de promouvoir la préservation du patrimoine oral amazigh et de renouer avec les racines amazighes selon ses initiateurs ; la Maison de l’Oralité dévoilera les fruits de deux années de recherche et de travail artistique autour des atouts de la femme amazighe qu’elle a mené pendant cette période en collaborant avec des artisans, des artistes dans les domaines de la photographie, de la peinture et de la mode, afin d’explorer les trésors et secrets de l’ornementation des femmes amazighes à travers les bijoux, les vêtements et le maquillage traditionnel.

Cette deuxième édition du festival « IZOURANE » invite, à travers une programmation variée, à redécouvrir nos racines amazighes et les secrets de notre patrimoine immatériel dans le cadre enchanteur des oasis et kasbahs du site historique de Ait Ben Haddou. Il célèbre également la diversité culturelle du Maroc et de notre continent africain, avec lequel nous partageons un riche patrimoine immatériel et une culture orale profondément enracinée.

Le festival verra ainsi la participation de nombreux académiciens, écrivains et conteurs du Maroc, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, de la République du Congo et du Sénégal et rendra hommage à la poétesse amazighe Mririda Nait Attik, dont les œuvres incarnent les valeurs de liberté, d’attachement à la terre et de nostalgie des racines, soulignant ainsi l’importance de la poésie dans la tradition orale amazighe.

Le programme du festival inclut notamment diverses activités dont un cycle de conférences sur le rôle des formes d’expression artistique contemporaines dans la préservation du patrimoine immatériel africain, des soirées musicales célébrant la musique amazighe, des spectacles de contes et des ateliers artisanaux dans les domaines de la bijouterie, de la broderie, du tatouage et du maquillage traditionnel, des visites guidées du Ksar Ait Ben Haddou et de la vallée d’Ounila ainsi qu’une rencontre littéraire autour des nouvelles publications de la Maison de l’oralité.

A souligner enfin que « WE SPEAK CITIZEN » est une ONG qui œuvre à travers son centre culturel et de recherche « la Maison de l’Oralité » -Tigmi n Wawal en amazigh – à Ksar Ait Ben Haddou pour la sauvegarde du patrimoine oral amazigh, en harmonie avec l’engagement du Maroc pour la célébration de sa diversité culturelle.