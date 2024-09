36332 ELEVES REJOIGNENT L’ECOLE

AU TITRE DE L’ANNEE SCOLAIRE 2024-25

DANS LA PROVINCE D’IFRANE

Mohammed Drihem

Un total de 36332 élèves ont pris le chemin de l’école au titre de l’année scolaire 2024/2025 au niveau de la Province d’Ifrane. Cet effectif d’élèves scolarisés au cours de cette année scolaire au niveau de la Direction Provinciale du MENPS d’Ifrane comprend 3702 élèves de l’enseignement Privé et 23.321 élèves du secteur public d’après les statistiques de la direction provinciale du ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des Sports d’Ifrane.

Les nouveaux inscrits au titre de cette rentrée scolaire sont estimés à 3384 élèves contre 2941 inscrits l’an dernier soit une progression de +15%, souligne la direction provinciale d’Ifrane qui estime un taux de scolarisation de 96% dans le préscolaire aussi avec un total de 3066 enfants inscrits.

Selon la même source, ce nombre importants des élèves qui ont pris le chemin de l’école cette année se réparti sur 19529 élèves dans l’enseignement primaire dont 11106 en milieu rural et 2861 élèves de l’enseignement privé, 9862 élèves collégiens 9862 dont 4811 collégiens en milieu rural et 603 dans l’enseignement privé et élèves lycéens dont 1783 ruraux et 238 élèves du secteur privé.

Aussi, il y’au lieu de souligner que les établissements scolaires qui ont ouvert leurs portes devant ce beau monde d’élèves scolarisés au niveau de la province d’Ifrane sont au nombre de 25 écoles primaires dont 10 en milieu rurale, 29 Secteur Scolaire (S/S) englobant 91 écoles satellites dans le monde rural, 13 Collèges dont 08 en milieu Rural et 09 Lycées dont 4 en milieu rural. Le secteur privé dans la province quant à lui ; compte 23 Ecoles primaires, 11 Collèges et deux Lycées Privés.

Le nombre total des enseignants mobiliser pour enseigner tous ces élèves est de 790 enseignants dans le primaire, 555 dans l’enseignement secondaire collégial et 422 professeurs dans l’enseignement secondaire qualifiant.

A noter que la province d’Ifrane compte 20 établissements inscrits dans le programme ambitieux des « Ecoles pionnières » dont 16 écoles primaires et 04 Collèges et que dans ce cadre, la Direction provinciale du ministère de tutelle à Ifrane a engagé une enveloppe budgétaire globale de l’ordre de 6.700.580,00 Dhs pour la mise à niveau et la réparation de ses établissements pionniers inscrits au programme à raison de 4.925.257,00 Dhs pour les établissements primaires et 1.775.580,00 Dhs pour le Collèges.