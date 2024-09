LE SKI CLUB IFRANE ET SES PARTENAIRES ORGANISE UNE COMPETITION D’ESCALADE POUR JEUNES A TAGHIA DANS LA PROVINCE D’AZILAL

Par Mohammed Drihem

En célébration de la fête de la jeunesse qui coïncide avec le 61ème Anniversaire de S.M Le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie, l’association Ski Club Ifrane en partenariat avec des Associations Locales de Taghia a organisé une compétition d’escalade « OPEN » sur Site Naturel de l’Ecole d’Escalade (SAE) de la localité de Taghia relevant de la collectivité Territoriale de Zaouïat Ahansal dans la Province d’Azilal et ce, le Samedi 07 septembre 2024.

Initié en partenariat avec les associations locales de SIGMA, du Géo-parc M’Goun des sports de Montagne et l’association et Association de développement et de solidarité ; cet évènement sportif qui vise à promouvoir et à développer la pratique de l’escalade sportive de pleine nature au Maroc en Général et dans la Localité de Taghia ; ce Paradis de l’Escalade au Maroc d’une façon particulière vue les atouts naturels dont elle dispose pour abriter ce genre d’activités sportives de montagne ; a connu la participation d’une trentaine de jeunes grimpeurs et grimpeuses des catégorie U10, U14 et U16 ; sociétaires des quatre Associations co-organisatrices de cet évènement sportif.

Les résultats techniques enregistrés lors de cette Premier compétition d’escalade en son genre organisée dans cette localité se présentent comme ci-après détaillés :

Catégorie U10 Homme

Redouane Nait Youssef 1’32

Ismail Zouhairi 2’03

Walid Jamal 2’04

Catégorie U12 Filles

Hind Charif 2’20

Hind Rizki 2’39

Fatima Rizki 2’53

Catégorie U14 Hommes

Mhamed Taoufik 1’00

HichamBenaddi 1’06

Mourad Benaddi 1’21

Catégorie U14 Filles.

Nacira Rizki 1’12

Najma Ouhoussou 1’24

Fatima Rizki 1’32

Catégorie U16 Hommes

Jaoud Amil 1’32

Youness Zouhairi 1’54

Jamal Marouzi 2’15

Le plus jeune grimpeur à l’age de 8 ans : Ismail Charif : 3’01