TOUT EST BIEN QUI FINIT BIEN ET LE FESTIVAL D’IFRANE A BEL ET BIEN PRIS FIN SAMEDI DRNIER

Mohammed Drihem

Tout est bien qui finit bien et la 6ème édition du Festival International d’Ifrane organisé et bien réussi du 20 au 24 Aout 2024 par l’Association Forum d’Ifrane pour le Développement et la Culture (AFICED) et ses partenaires institutionnels et privés a bel et bien pris fin Samedi 24 Aout au Soir à la Place de la Couronne au centre-ville d’Ifrane avec l’organisation de la Soirée artistique de Clôture animée par de jeunes stars de la chanson marocaine en l’occurrence; Mouhcine Ifrane, artiste marocaine, a enchanté l’assistance avec sa voix envoûtante, mariant habilement traditions et modernité, Haddou Aarab qui fait vibrer la place de la couronne avec ses chansons chaâbi et traditionnel, offrant un voyage musical à travers le riche patrimoine marocain, Dadju, etoile brillante sur la scène française, a animé la soirée tout en mêlant R&B, pop et rap dans un set énergique qui a fait vibrer la foule et enfin le rappeur LHOR a eu l’honneur de clôturer le festival, délivrant des textes engagés avec un flow bien travaillé.

Cette journée de clôture du 6ème Festival International d’Ifrane a été marquée notamment par l’organisation d’une conférence scientifique sur « L’eau et la Foret », des ateliers et concours de dessin pour enfants avec une course pour jeune et des plantations symboliques d’arbres de cèdres au centre-ville d’Ifrane ; le tout coiffé par un Carnaval de l’eau organisé et bien réussi avec la participation des enfants en colonne de vacances à Ifrane.

Selon des sources officielles, cette édition du festival International d’Ifrane a été suivi par des milliers d’estivants marocains et étrangers résidents et de marocains du Monde venus trop nombreux à Ifrane pour assister aux soirées organisées à l’occasion et on a estimé le nombre des spectateurs de la soirée d’inauguration et celle de la deuxième journée du festival à quelques 120.000 spectateurs pour chacune des deux soirées avec l’enregistrement du passage de quelques 1800 voitures en un laps de temps dans la zone principale du festival le 20 Aout 2024.

La fréquentation exceptionnelle de cette édition souligne l’engouement croissant pour cet événement qui célèbre la richesse culturelle et artistique du Maroc. Les rues d’Ifrane ont vibré au rythme des performances musicales, des expositions et des activités variées, offrant aux visiteurs une expérience immersive dans la culture marocaine et en particulier celle de la région du Moyen Atlas.