Le Conseil Provincial du Tourisme d’Ifrane Organise une conférence de presse en marge du 6ème Festival International d’Ifrane

Par Mohammed Drihem

Dans le cadre des activités commémoratives du 61ème anniversaire de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI dans la ville d’Ifrane et en parallèle avec le programme général de la 6ème édition du Festival International d’Ifrane, organisé du 20 au 24 août 2024 par l’Association du Forum d’Ifrane pour la Culture et le Développement (AFICED) en partenariat avec la Province d’Ifrane, le Conseil Provincial et le Conseil de la Collectivité locale d’Ifrane, Le Conseil Régional du Tourisme d’Ifrane a organisé une conférence de presse dans un grand Palace d’Ifrane pour mettre en exergue la résurgence de ce conseil après des années de stagnation, les ressources et produits touristiques les plus importants à Ifrane et les investissements touristiques et les programmes d’investissement structurés dans la région,

À cette occasion, Omar Jaid, président du Conseil Provincial du tourisme d’Ifrane, a fait une déclaration au Journal indiquant que le Festival international d’Ifrane de cette année a été très bien accueilli par les Marocains aussi bien résident au Maroc qu’à l’étranger, qui, à l’instar des artistes participants, ont considéré ce festival comme l’un des meilleurs festivals du Royaume cette année.

Par la même occasion, a ajouté Omar Jaid, le Conseil Provincial du tourisme d’Ifrane a organisé une conférence de presse pour présenter ce conseil, ainsi que pour mettre en valeur la région et toutes ses unités d’hébergement hôtelier, ses activités touristiques et toutes ses stations touristiques.

Pour rappel, le Conseil provincial du tourisme d’Ifrane a été créé le 14 avril 2010 avec une composition limitée aux professionnels du tourisme tels que les guides touristiques et les propriétaires d’établissements d’hébergement touristique classés, sans implication d’autres acteurs du secteur public, des élus et de la société civile, comme il est d’usage dans la composition des conseils régionaux et territoriaux du tourisme. Au niveau du découpage régional, le Conseil était alors membre du Conseil régional du tourisme de Meknès-Tafilalet, puis en 2015 membre du Conseil régional du tourisme de Fès-Meknès, ce qui a affecté son efficience et son efficacité et son rôle dans le développement de la destination touristique d’Ifrane, en plus des autres obstacles qui ont entravé le fonctionnement normal du Conseil provincial du tourisme, notamment : La limitation de l’adhésion aux acteurs du tourisme sans l’inclusion des élus, du secteur public et des associations liées au mouvement touristique ; la question géographique de l’appartenance à des conseils régionaux qui ne peuvent pas absorber les besoins de la région d’Ifrane au niveau touristique et le manque de soutien matériel et financier, tant au niveau des contributions des professionnels et des institutions du tourisme qu’au niveau du manque de partenariat avec les acteurs du secteur public et les instances élues qui fournissent habituellement des ressources pour la promotion de l’offre touristique et la gestion financière des conseils régionaux et des conseils provinciaux du tourisme.

Ainsi, compte tenu de l’importance primordiale de la gouvernance touristique et de la coordination entre les secteurs public et privé, le Conseil provincial du tourisme d’Ifrane a été restructuré lors de l’assemblée générale tenue le 30 novembre 2023. Pour atteindre les objectifs souhaités, le nouveau Conseil provincial du tourisme, à travers son bureau exécutif composé d’un groupe de professionnels de la région, a édicté un plan visant à établir un cadre contractuel, de coordination et de participation avec les différents acteurs et intervenants aux niveaux national, régional et local, dans le but de conclure certains accords de coopération, visant à attirer et à allouer un soutien non fédéral au secteur du tourisme.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du Conseil provincial du tourisme d’Ifrane a exprimé la fierté du Conseil pour le choix d’Ifrane comme site « Mondial » dans le cadre de l’organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 au Maroc, en lui attribuant l’honneur d’accueillir certaines des manifestations de cet événement planétaire, à savoir les camps d’entraînement des différentes équipes participantes, ce qui permettra à Ifrane de renforcer sa position à l’échelle internationale.

Le choix de la ville d’Ifrane, a ajouté le président du Conseil, confirme sa réputation à ce niveau, en tant que destination privilégiée des athlètes professionnels pour s’entraîner, améliorer leur condition physique, profiter de sa nature pittoresque et de ses excellentes infrastructures sportives et hôtelières. C’est ce qu’a exprimé le champion olympique Sofiane El Bakkali lors de sa cérémonie d’hommage en marge de la sixième édition du Festival international d’Ifrane, où il a déclaré que depuis près de dix ans, il s’entraîne à Ifrane, suivant les traces des champions précédents qui ont toujours été accueillis par la ville d’Ifrane avant et après que le Maroc ait remporté sa première médaille d’or en 1984.

La région d’Ifrane possède des atouts naturels et culturels qui lui permettent de figurer parmi les destinations touristiques les plus importantes du Maroc, grâce à l’infrastructure avancée de la province, qui la rend facilement accessible, puisqu’ avec les villes de Meknès et de Fès ; elles peuvent rivaliser et se comparer aux principales destinations du Royaume.

Les atouts uniques de la province d’Ifrane comprennent 116.000 hectares de forêts, dont 48.000 hectares de cèdres, qui constituent un patrimoine naturel national. Outre la biodiversité au niveau végétal et animal ainsi que l’importance de la région en tant que réservoir d’eau au Maroc en raison de la présence de plusieurs rivières, sources et lacs, reconnus au niveau international, faisant de la région une porte d’entrée vers les parcs nationaux et un espace d’accueil touristique de haut standing, vu sa position en tant que destination du tourisme écologique et durable, ce qui a permis à la capitale de la province, Ifrane, d’être classée deuxième ville la plus propre au monde après Calgary au Canada.

Dans ce contexte, plus de 60 sites géographiques et naturels à caractère touristique ont été identifiés avec leurs ressources et qualifications qui permettent la formation de plusieurs produits touristiques et diverses activités récréatives, notamment le ski, l’accrobranche, la chasse, la pêche, la chasse, le golf, l’observation des oiseaux, la randonnée, toutes sortes de randonnées, les camps d’entraînement sportif, etc. Il existe également un certain nombre d’équipements récréatifs et culturels tels que le Musée écologique, le Complexe de l’industrie artisanale, le Musée du Moyen Atlas, le Musée de la maison de la cédraie, la station piscicole de Ras El Maa et le Club de golf Michlifen entre autres.

Outre ces produits touristiques et activités récréatives, la Province d’Ifrane dispose d’un riche programme d’activation touristique et culturelle en termes de festivals et d’événements qui enrichissent l’offre touristique de la ville et s’étendent sur des périodes où la province connaît un grand nombre de visiteurs, tels que le Festival international d’Ifrane, le Festival des Ahidous à Ain Louh, le Festival du court métrage et le marathon internationale des cèdres. A la lumière de ces données, on peut dire que le secteur du tourisme dans la province jouit d’une bonne position et connaît un développement important qui lui permet de se positionner comme l’un des secteurs économiques les plus importants de la province et de la région, vu le saut qualitatif dans le résultat numérique du secteur du tourisme à Ifrane au cours des dernières années.

Le nombre d’établissements d’hébergement touristique classés dans la Province est de 75 unités, assurant environ 1300 emplois directs et représentant 20% de la capacité d’hébergement de la région Fès Meknès, qui ne dépassait pas 22 établissements en 2010, et le nombre de lits dans ces établissements est de 3900 lits. Cette capacité d’hébergement est composée de plusieurs types différents, tels que les hôtels, les auberges, les foyers et les centres d’hébergement. Soixante pour cent d’entre eux sont situés dans la ville d’Ifrane, alors que toutes les collectivités locales disposent d’établissements de petite taille qui s’inscrivent dans le cadre du développement du tourisme rural.

Le nombre de 115.463 est le nombre de touristes enregistrés dans les différents établissements d’hébergement touristique classés en 2023, soit une augmentation de 69% par rapport à 2022. Le nombre de nuitées consommées dans ces unités a atteint 238.714, soit une augmentation d’environ 64% par rapport à 2022.

D’autre part, il faut noter que le nombre projets d’unités d’hébergement touristique achevées en 2023 est de 09 avec une capacité d’accueil supplémentaire de 788 lits, ce qui a nécessité un coût financier de 233.670.000 dirhams. Le nombre de projets d’hébergement touristique en cours d’achèvement avec une capacité supplémentaire de 1118 lits est de 26 projets ayant nécessité un coût financier de 247934000 Dh et le nombre de projets d’hébergement touristique en cours d’étude avec une capacité supplémentaire de 290 lits ayant nécessité un coût financier de 72 916 000 Dh est de 13 projets.

Quant aux programmes d’investissement structurés, il s’agit des grands projets dans les domaines de l’hébergement et de l’animation touristique qui revêtent une grande importance pour réaliser des progrès au niveau des objectifs fixés, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, dont l’augmentation de la capacité d’hébergement, l’enrichissement de l’offre d’animation touristique et l’amélioration de la compétitivité des entreprises touristiques dans le cadre de l’institutionnalisation de la Province d’Ifrane en tant que destination touristique autonome et en tant que contribution de la province à la mise en œuvre de la feuille de route touristique 2023-2026, où il convient de noter la position prépondérante de la province d’Ifrane dans le contrat régional d’exécution pour la mise en œuvre de cette feuille de route au niveau de la région Fès-Meknès. Voici un inventaire de quelques-uns de ces projets similaires : L’aménagement d’un parc d’attraction et la construction d’une station de loisirs à Ifrane ; l’aménagement paysager du Val d’Ifrane ; l’aménagement du site touristique naturel « Ajabou » ; la valorisation et la restauration du lac Dayet Aoua ; le projet de développement du tourisme équestre et hippique ; le développement d’équipements et d’outils de signalisation des sites touristiques afin d’enrichir la mise en tourisme des circuits touristiques.