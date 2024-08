FESTIVAL D’ETE: LE GOUVERNEUR D’IFRANE PRESIDE LA CEREMONIE D’OUVERTURE OFFICIELLE DE LA 6èmeEDITION DU FESTIVAL INTERNATIONAL D’IFRANE

Par Mohammed Drihem

Mardi 20 Aout 2024 ; la Place de la Couronne de la Ville d’Ifrane a abrité la cérémonie d’Ouverture officielle de la 6ème édition du Festival International d’Ifrane présidée par le Gouverneur d’Ifrane Abdelhamid El Mazid qui était accompagné des présidents respectifs du Conseil Régional de la Région Fès-Meknès, du Conseil Provincial d’Ifrane et de la Collectivité Territoriale d’Ifrane en Plus du Double champion Olympique (2020 à Tokyo-2024 à Paris) Soufiane El Bakkali.

La soirée inaugurale de cette 06ème édition du festival International de la ville d’Ifrane organisée du Mardi 20 au Samedi 24 Aout 2024 par l’Association Forum d’Ifrane pour la Culture et le Développement (AFICED) en partenariat avec la Province d’Ifrane, le conseil provincial d’Ifrane et le conseil de la collectivité territoriale d’Ifrane sous le thème de « La Foret Patrimoine National »; a été animé par plusieurs Troupes locales composant la « Symphonie d’Ahidouss » inaugurant la Soirée suivie des artistes Yamna, Imane d’El Hajeb et l’artiste Badr Ouabbi.

Dans une déclaration de Presse accordée au Journal, Nabil Jay Directeur Artistique du Festival International d’Ifrane a tenu de souligné que cette nouvelle édition organisée en célébration de la fête de la jeunesse qui coïncide cette année avec le 61ème Anniversaire de S.M le Roi Mohammed VI est placé sous le thème de « la foret patrimoine national » comme toujours vue l’importance accordée par les organisateurs au patrimoine forestier de la région et à la sensibilisation à la protection de l’environnement et à l’économie de l’eau surtout en cet été marqué par le stress hydrique et par les risques des feux de forêts.

Aussi avait-il ajouté, cette édition 2024 du Festival d’Ifrane a connu une programmation assez consistante et variée comportant quatre soirées artistiques nocturnes qui seront animées par des stars de la chanson locale amazighe et de la chanson nationale populaire et de jeunesse avec à leur tête la « Symphonie d’Ahidouss » et la chanson africaine avec l’artiste Dadju . Seront présence notamment sur la scene principale de la place de la couronne lors de ces soirées les artistes les artistes Najat Atabou, Rachida Talal, Zakaria El Ghafouli, Hatim Amor ; Mimoune Ourahou, Abdelziz Ahouzar, le Rappeur Al Hor en plus de Imane El Hajeb, Ahmed Ou Arab, Salma Chenouani et d’autres artistes bien connus.

En plus des soirées artistiques avait-il conclue, cette édition connaitra d’autres activités sportives de chasse, de pêche et de badminton et culturelles avec notamment une conférence scientifique que présidera le Gouverneur de la Province sur la thématique de « l’arbre de l’espoir » avec la participation d’éminents professeurs chercheurs et d’experts.

A noter enfin que lors de cette soirée inaugurale de la 06ème édition de Festival International d’Ifrane, le Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid a remis un trophée au Double champion Olympique Soufiane El Bakkali ; l’invité de marque de cette édition et ce; en guise de reconnaissance et de récompense pour ses belles performances de médaillé d’Or lors des derniers Jeux Olympiques de Paris 2024.

Créé en 2016, Cette manifestation culturelle qu’est le Festival International d’Ifrane tend à promouvoir et valoriser le potentiel économique, naturel et touristique de la province d’Ifrane et à mettre en valeur la richesse et la diversité du patrimoine immatériel marocain et son ouverture sur les autres cultures du Monde. Ainsi le Festival devenu au fil des éditions un rendez-vous incontournable, draine chaque année des milliers de touristes nationaux et étrangers attirés par la cité des cèdres et sa région.