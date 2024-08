Association du mouvement de l’enfance populaire Organise un colloque intellectuel sur « L’éducation numérique et ses rapports avec la cybersécurité ».

Par : Mohammed Drihem

Dans le cadre des activités du Camp National des « Frères de l’Enfance », organisé par l’Association du Mouvement de l’Enfance Populaire lors de la quatrième période de l’été 2024 au camp Ras Al-Ma’a dans la Province d’Ifrane, un colloque sur « L’éducation numérique et sa relation avec la cybersécurité » a été organisé à la salle des conférences d’Ifrane.

La séance d’ouverture de ce colloque scientifique a débuté par l’hymne du Mouvement de l’Enfance Populaire, suivi du discours du Secrétaire Général Dr Abdelilah Hassanein et du discours de la direction du camp par M. Abdallah Babaya. Ensuite, le Dr Abdellatif Ben Safia a fait un exposé sur le thème de « l’éducation numérique et sa relation avec la cybersécurité ».

L’événement a également été marqué par la présentation d’une courte pièce de théâtre intitulée « Wlad Google » – Les Enfants de Google – présentée par les enfants de la colonie du mouvement de l’enfance populaire.

Dans une déclaration au journal à cette occasion, le Dr Abdellah Hassanein, secrétaire général de l’Association du mouvement de l’enfance populaire, a souligné que ce séminaire s’inscrit dans le cadre du Forum national des adolescents (frères de l’enfance) organisé par le mouvement avec la participation de représentants de toutes les sections du Royaume. Ce séminaire précède la conférence intellectuelle sur le thème. Ce séminaire précède la conférence intellectuelle sur le thème « Education numérique et cybersécurité », à laquelle participeront plusieurs professeurs novateurs, dont le Dr Abdellatif Ben Safia, ainsi que des experts marocains et étrangers intéressés.

Pour rappel, le Mouvement de l’Enfance Populaire est l’une des plus anciennes associations nationales puisqu’elle a été fondée le 5 janvier 1956 à Rabat et possède de nombreuses sections dans différentes villes du Maroc, et est membre du Haut Conseil de la Jeunesse et membre du Comité National du Camping.

Les objectifs du mouvement sont les suivants la contribution à la sensibilisation de tous aux besoins spécifiques des enfants, souligner l’importance d’un développement mental, psychologique, social et physique adéquat, mettre l’accent sur le lien vital entre la préoccupation pour les enfants et le progrès social, revoir sérieusement et objectivement les programmes destinés aux enfants et aux adolescents, relancer le Conseil supérieur de la jeunesse, étendre et populariser les camps à un coût minimal, créer un fonds national pour le rétablissement des camps, soutenir l’Observatoire national des affaires de l’enfance, créer des installations culturelles, éducatives, récréatives et sportives pour les enfants gérées et supervisées par des organisations de jeunesse et créer des parcs pour enfants dans différents quartiers,