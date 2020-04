RETRAITES DE L’ENSEIGNEMENT ET HOTELIERS CONTRIBUENT A LA LUTTE CONTRE COVID-19 DANS LA PROVINCE D’IFRANE

Mohammed Drihem

Dans le cadre des grands efforts déployés par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du COVID-19 et sensibiliser les citoyens sur l’importance du confinement et du strict respect de l’état d’urgence sanitaire décrété par les dits pouvoirs publics, l’association des retraités de la famille de l’enseignement de la province d’Ifrane a fait preuve d’un élan de solidarité avec les populations dans le besoin et procéda à la distribution d’un certain nombre de bon d’achat d’une valeur de 300,00 Dhs chacun au profit des bénéficiaires et ce, en étroite collaboration avec les autorités locales de la pachalik d’Azrou.

Dans ce même cadre de solidarité observé au niveau de la province d’Ifrane pour soutenir tous ces efforts déployés par les pouvoirs publics et sanitaires au niveau de la province d’Ifrane soutenues en cela notamment par les forces de l’ordre, les collectivités territoriales et la société civile ; on vient d’enregistrer avec satisfaction l’engagement d’un quatrième établissement hôtelier de la ville d’Azrou dans cet élan de solidarité en réservant plusieurs chambres pour l’hébergement des patients guéris du COVID-19 durant leur période de convalescence et de confinement loin de leurs contacts.

A rappeler que deux hôtels dont un à Ifrane et l’autre dans la ville d’Azrou en plus d’une Auberge à Azrou se sont mis a la disposition des autorités provinciales pour accueillir et héberger le personnel médical et paramédical engagé dans cette lutte contre le coronavirus et sa propagation au niveau du territoire de la province d’Ifrane.