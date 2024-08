LES MAROCAINS DU MONDE CELEBRENT LEUR JOURNEE NATIONALE DANS LA VILLE D’IFRANE

Mohammed Drihem

A l’instar de toutes les Provinces et préfectures du Royaume ; la Province d’Ifrane a célébrée la journée nationale des Marocains résidant à l’étranger commémorée le 10 août de chaque année depuis 2003 et ce ; en organisant Samedi 10 Aout 2024 ; une cérémonie d’accueil en l’honneur des Marocains du Monde issus des différentes localités de la Province sous la Présidence du Gouverneur de la Province Abdelhamid El Mazid et en présence notamment des différents chefs de Services extérieurs et de plusieurs autres personnalités civiles et militaires.

Lors de cette cérémonie d’accueil organisée à la Salle des Conférences de la ville d’Ifrane, le Gouverneur Abdelhamid El Mazid qui a tenu à accueillir individuellement l’ensemble des membres des MRE appartenant à la province d’Ifrane, a écouté attentivement leurs réclamations et leurs doléances en vue de trouver et de proposer les solutions appropriées qui s’imposent en concertation avec les responsables des services extérieurs concernés présents dans la salle à cet effet.

Dans sa déclaration à la MAP, le Directeur Provincial du Ministère de l’aménagement du Territoire National de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a souligné que la Célébration de la journée nationale des MRE est une occasion propice pour rencontrer nos marocains résidents à l’étranger notamment dans le cadre de la campagne nationale organisé par notre ministère en vue de leur expliquer les trois grands axes sur lesquels ont travaillé et très particulièrement l’axe relatif au nouveau programme national d’aide directe au logement lancé par SM le Roi que Dieu l’assiste le 17 Octobre 2023.

Pour sa part ; la Marocaine Asmae résidente en France ; elle s’est déclarée satisfaite des explications données par les responsables aux MRE et de l’accueil qui leur a été réservé à Ifrane à l’occasion de cette journée nationale.

Par ailleurs, il y’a lieu de souligner que dans le cadre de la compagne nationale initiée par le Ministère de l’aménagement du Territoire National de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville sous le thème de : « l’Urbanisme et l’Habitat au service des Marocains Résident à l’Etranger », l’ensemble des composantes du Ministère concerné exerçant au niveau de la province d’Ifrane se sont mobilisés à cette occasion pour fêter cet évènement en étroite concertation et coordination avec les autorités provinciales.

L’objectif escompté étant d’informer les MRE des derniers programmes et projets liés au secteur de l’Urbanisme et de l’Habitat dont ils peuvent bénéficier, à savoir : Le nouveau programme national d’aide directe au logement, les services fournis par les agences urbaines et les offres exceptionnelles fournies par le groupe Al Omrane.

Ces trois grands axes, ont fait également l’objet d’un exposé présenté par le Directeur provincial de l’Habitat et de la Politique de la Ville à Ifrane Hamid Ibrahimi en présence du Gouverneur, des chefs de services extérieurs et des membres des MRE présents.

Le bilan des activités du Ministère au niveau du territoire de la Province d’Ifrane ont également fait l’objet d’un exposé présenté par Mr le Directeur provincial du MATNUHPV. Il s’agit principalement des programmes de confortement des habitations menaçant ruine et de résorption des bidonvilles ainsi que les projets de mise à niveau initiés dans le cadre du programme « politique de la Ville ».

Hamid Ibrahimi a mis en relief à cette occasion ; les multiples avantages accordés aux MRE par le ministère dans le cadre du nouveau programme national d’aide directe au logement lancé par SM le Roi que Dieu l’assistent le 17 Octobre 2023. Il a annoncé que Mme la Ministre de l’aménagement du Territoire National de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville en fait son principal sujet de préoccupation. Dans ce contexte avait-il précisé ; Mme la Ministre a souligné l’importance d’organiser une campagne nationale en faveur des MRE dans le but d’étaler les avantages qui leurs sont accordés par le nouveau programme national d’aide directe au logement.

Ladite campagne nationale a-t-il conclu, se caractérise par l’organisation des tables rondes, des journées portes ouvertes et la mise en place des permanences après les heures officielles de travail ainsi que la mise en place des espaces d’accueil dans les points frontaliers, dans les aires de repos stratégiques et les espaces publics. La campagne nationale sera marquée également par l’organisation d’une caravane mobile qui sillonnera plus de 20 villes et arrivera à la ville d’Ifrane le 20 Août 2024.