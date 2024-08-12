بلاغ صحفي

جهة الشرق تتزود بمنظومة ترابية لاستقبال ودعم المغاربة المقيمين بالخارج والعائدين ومواطني ومواطنات البلدان الأجنبية

في إطار تنزيل السياسة الجهوية للهجرة على مستوى جهة الشرق، أحدت البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة PRIM في إطار مكونه الثاني المتعلق بالدعم الاجتماعي والإداري للمغاربة المقيمين بالخارج والعائدين ومواطني ومواطنات البلدان الأجنبية، آلية لاستقبال المهاجرين ومرافقتهم بجهة الشرق ويهدف هدا البرنامج إلى تنمية قدرات الجهات الفاعلة الإقليمية بالجهة وجعلها أكثر مسؤولية بخصوص قضايا الهجرة وتعبئة مغاربة العالم.

هذا الإجراء، الذي يتماشى مع الجهود التي يبذلها المغرب تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي تحت السلطات العمومية والجهات الفاعلة الوطنية والجهوية على ايلاء الأهمية القصوى للمغاربة المقيمين بالخارج والعائدين وتنفيذ إجراءات لصالحهم، مكن من إنشاء 6 خلايا استقبال على مستوى ست جماعات ترابية بجهة الشرق لتقديم الدعم والتوجيه لهاته الفئة من المواطنين، وهي جماعات: الدريوش – الناظور – بركان – وجدة – جرسيف وفجيج.

وقد أنشأت خلايا الاستقبال هذه وفق نهج تشاركي مع الجماعات ضمن إعداد خطط عمل الجماعات، التي سمحت بإدماج بعد الهجرة ونمذجة خلايا الاستقبال وفقاً لواقع الهجرة وكذلك لاحتياجات مغاربة العالم ومواطني ومواطنات البلدان الأجنبية في كل جماعة.

وبفضل الدعم التقني والمالي الذي يقدمه البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة PRIM، أصبحت خلايا ست جماعات وثلاث عمالات في جهة الشرق مزودة الآن بإطار مرجعي يهيكل عملها ومهامها، بمكاتب مجهزة لاستقبال جيد لمغاربة العالم ومواطني ومواطنات البلدان الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، وُضعت استراتيجية للتواصل أسفرت عن إنجاز العديد من الأدوات للتعريف بهذه الخلايا ودورها ولتقريبها من الفئات المستهدفة، وأخيرا، ولضمان فعالية الخدمات، تم وضع برنامج عمل لبناء قدرات مسؤولي الخلايا والمنتخبين وأعضاء المجتمع المدني.

ويشكل هذا العمل جزءا من عملية إضفاء الطابع الإقليمي والجهوي على سياسات الهجرة، ولا سيما الاستراتيجيات الوطنية للمغاربة المقيمين في الخارج (SNMRE) والاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء (SNIA) وسيتم تعزيزها في مرحلة ثانية من خلال تنشيط وتنسيق النظام الإقليمي والجهوي الذي يضم جميع خلايا الاستقبال على مستوى الاقليم، من أجل تعزيز الشبكة الإقليمية.

للتذكير، يتم تمويل البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة »PRIM »، الذي يهدف إلى إضفاء الطابع الجهوي على سياسات الهجرة على المستوى الجهة، من قبل وكالة التنمية الفرنسية (AFD) وتنفذه وكالة الخبرة الفرنسية Expertise France (EF) لمدة 5 سنوات (2020-2025) بالشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ومجلس الجهة وولاية جهة الشرق وسوس ماسة.

للمزيد من المعلومات:

البرنامج الجهوي لمبادرات الفاعلين في مجال الهجرة »PRIM »

السيدة خديجة آيت سي، الخبيرة الجهوية لجهة الشرق

الهاتف: 0611 244 164

أرقام التواصل مع الخلايا المكلفة باستقبال الأشخاص المهاجرين

الموقع الإلكتروني البريد الالكتروني الرقم الاخضر رقم الهاتف

cppmjerada.ma cppmjerada@gmail.com

05.36.82.19.90

05.36.82.19.80 عمالة إقليم جرادة

admfiguig@figuig.interieur.gov.ma

05.36.79.81.95 عمالة إقليم فجيج

cppmoujda@gmail.com

05.36.68.29.01

(02…03…04…05)

05.36.71.12.28 عمالة إقليم وجدة أنجاد

www.ccpmguercif.ma

ccpmguercif@gmail.com 08.01.04.50.46 05.35.67.67.06 جماعة جرسيف

www.ccpmfiguig.ma

ccpmfiguig@gmail.com 08.00.00.21.64 05.36.89.97.68 جماعة فجيج

www.ccpmdriouech.ma ccpmdriouch@gmail.com 08.01.08.31.32 05.36.36.76.66 جماعة الدريوش

ccpmoujda@gmail.com 05.36.71.12.28 جماعة وجدة

ccpmnador@gmail.com 08.01.07.70.39 05.36.60.26.05 جماعة الناظور

www.ccpmberkane.ma

ccpmberkane@gmail.om 08.00.00.52.35 05.36.61.30.19 جماعة بركان