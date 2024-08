L’AGENCE NATIONALE DES EAUX ET FORÊTS ADOPTE LA TRANSFORMATION DIGITALE POUR OPTIMISER LA GESTION DES ACTIVITÉS CYNEGETIQUES

Mohammed Drihem

Dans le cadre de sa nouvelle politique visant la mise en application de sa nouvelle stratégie, « Forêts du Maroc 2020-2030 », lancée par S.M le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) entreprend de nouvelles initiatives visant la modernisation et la digitalisation du secteur forestier pour améliorer la gestion et la préservation des ressources.

Ce plan précise un communique de presse de l’ANEF ; inclut l’adoption de solutions technologiques pour faciliter les activités de l’agence et rendre ses services plus accessibles aux citoyens. Selon la même source, cette stratégie repose sur quatre axes principaux, dont le premier est la digitalisation de l’activité forestière qui a fait objet du lancement de divers projets de digitalisation couvrant la gestion technique des forêts, la police forestière, la surveillance et la prévention contre les feux de forêts, ainsi que l’amélioration des processus administratifs. Cette approche selon ses initiateurs ; permet d’optimiser les opérations, de renforcer la transparence et l’efficacité des services, et de mettre en place un système de gestion intégré pour une surveillance en temps réel et une planification plus efficace des interventions.

Le second axe important de cette transformation digitale concerne la gestion des activités cynégétiques avec la digitalisation de cette activité qui est devenue essentielle en raison de son importance croissante et de son développement rapide ces dernières années. En effet précise-t-on, actuellement, le Maroc compte 68 000 chasseurs et 1562 lots de chasse amodiés, dont 193 réservés à la chasse touristique. Cette saison, la superficie totale amodiée pour la chasse a dépassé les 4 millions d’hectares. La chasse touristique joue également un rôle crucial dans la stratégie de l’ANEF, avec 110 organisateurs agréés opérant sur plus d’un million d’hectares.

Dans ce cadre, l’ANEF a développé plusieurs applications liées à la chasse, dont une dédiée à la régulation des sangliers dans les points noirs qui permet aux chasseurs de déclarer les battues de sanglier et d’obtenir les autorisations nécessaires sans avoir à se déplacer. Cela simplifie considérablement les démarches administratives et accélère le processus de régulation des populations de sangliers, contribuant ainsi à l’amélioration de l’efficacité des interventions.

Par ailleurs, ajoute le communique de presse de l’AFEN, une application dédiée à la gestion cynégétique fournit aux chasseurs des cartes interactives des réserves et des amodiations de chasse. Cet outil permet d’identifier facilement les zones ouvertes et fermées, facilitant ainsi la planification des activités. Les cartes, mises à jour en temps réel, offrent des informations précises et actuelles.

Actuellement testée dans la région de Fès-Meknès aussi, une autre application révolutionne le processus d’amodiation du droit de chasse. Toutes les étapes, du dépôt des demandes à la gestion des contrats, sont désormais digitalisées, ce qui améliore la transparence et l’efficacité. Les chasseurs peuvent suivre leurs demandes en ligne, recevoir des notifications et accéder à tous les documents nécessaires via l’application.

L’objectif principal de ces applications selon le département de l’ANEF, c’est de réduire le temps de traitement des demandes, de faciliter l’accès à l’information pour les chasseurs et de garantir une gestion plus efficace des ressources cynégétiques. En outre, l’ANEF prévoit le développement d’autres applications portant sur la collecte des statistiques cynégétiques, la délivrance des documents de chasse et l’organisation des battues de sanglier en dehors des points noirs.

L’ensemble de ces services précise-t-on, seront intégrés dans un portail centralisé, baptisé « Masyad », qui signifie « territoire de chasse » en arabe. Ce portail sera le point d’accès unique pour tous les chasseurs, leur offrant une multitude de services et d’informations en un seul endroit. « Masyad » permettra également de centraliser les communications entre l’ANEF et les chasseurs, facilitant ainsi la diffusion des informations et des directives.

On précise enfin, qu’à travers ces initiatives de digitalisation, l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) vise à promouvoir une gestion moderne et efficace des activités de chasse, tout en garantissant la préservation de la biodiversité. L’ANEF continue d’investir dans des technologies innovantes pour améliorer ses opérations et assurer une gestion responsable et durable des forêts marocaines.