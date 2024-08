LES ESTIVANTS DE LA VILLE D’IFRANE AU RENDEZ-VOUS AVEC LE 44ème FESTIVAL DU THATRE BADAOUI

Mohammed Drihem

Mercredi 24 Juillet 2024, la Salle des Conférences de la Ville d’Ifrane a été au rendez-vous avec la cérémonie d’ouverture de la 44ème édition du Festival du Théâtre Badaoui organisé du 24 au 28 juillet en cours en célébration du 25ème Anniversaire de l’intronisation de S.M. Le Roi Mohammed VI.

La cérémonie inaugurale de cette nouvelle édition a été marquée par l’organisation d’une soirée pour enfants avec des chants et des danses présentés par les enfants des colonies de vacances actives à Ifrane et des associations des enfants handicapés d’Ifrane et Azrou avec la présentation de la pièce théâtrale pour enfant : « Nabil et Nabila » écrite par Feu Abdelkader Badaoui et Réalisée par Karima Badaoui.

Au programme de cette 44ème édition du festival du Théâtre Badaoui ; la présentation de la pièce théâtrale « La visite » du dramaturge Feu Abdelkader Badaoui, l’exposition photographique documentaire intitulée « Abdelkader Badaoui : Biographie et Parcours » et enfin ; la tenue d’une conférence intellectuelle autour de la thématique « Arts et enjeux du Développement ».

Rappelons à cette occasion que Feu Abdelkader El Badaoui, natif de Tanger en 1934, avait un style propre à lui et une vision unique de l’art. Considéré comme étant le père du théâtre militant, il a été le premier comédien à se servir de cet art pour en faire une tribune de mobilisation et de combat pour la libération du pays. « La voix de la conscience » ou encore « Les jeunes travailleurs » illustraient déjà la démarche d’un homme qui avait fait du théâtre une merveilleuse plate-forme de revendications. Aujourd’hui, son expérience théâtrale figure parmi les courants voire les écoles qui ont marqué les planches marocaines.